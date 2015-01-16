研究显示缺乏运动比肥胖更致命

欧洲一项长达12年超过30万人的研究显示，缺乏运动导致的死亡人数可能是死于肥胖的两倍。

英国剑桥大学的研究人员表示，每年大约有67.6万人死于缺乏运动，而死于肥胖的人大约有33.7万。 研究人员还说，每天快步走20分钟就能带来很可观的健康效应。 专家说，不论体重多少，运动锻炼对人体健康都是有好处的。 伴随而来 肥胖和缺乏运动通常是相互伴随而来的。 但是据了解，瘦的人如果缺乏运动其面临的健康风险更高，而胖的人有做运动的话则比那些不做运动的人更健康。 研究人员在长达12年的时间里追踪334,161名欧洲人，记录他们的运动程度、腰围粗细、死亡人数。 研究人员之一埃克隆德教授说，"不论体重正常、超重或是肥胖的人群中，缺乏运动的人容易早死。" 他说，在欧洲消除缺乏运动这个因素，能够减低死亡率将近7.5%，但消除肥胖这个因素，只能降低3.6%的死亡率。 埃克隆德教授表示，"但是我认为这并不是说那个比较好，我们应该努力减少肥胖，但是我认为体能活动也应该被视为是重要的公共卫生战略。" 快步行走 埃克隆德教授在挪威工作，他热爱越野滑雪，每周激烈运动至少5小时。 但是他说，想要转变健康状况只需要快步走就可以了。 "20分钟的体能活动，例如快步行走，应该对大多数人都做得到。" "他们可以在上班路上，或下班回家的路上，或是中午休息时间里，或是晚间不要看电视就能快步走20分钟。" 缺乏运动和肥胖所导致的疾病大致相同，例如心血管疾病，但是2型糖尿病在肥胖者身上较常见。（文章摘自 BBC中文 网）