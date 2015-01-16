巴黎反恐大游行中的女性形象被删除

周日，德国总理安格拉•默克尔(Angela Merkel)和法国总统肩并肩走在巴黎街头游行的画面，吸引了全世界的注目——除了以色列一家极端正统派报纸的读者。

这家名为《预兆》(HaMevaser)的报纸对三版的一张游行照片进行了改动，清除了默克尔和另一名女性领导人，此举在社交网络上引发了嘲弄和讥讽。 极端正统派报章一般会避免刊出女性的图像，因为那样有失庄重，而它们的目标受众也常有擦除公交车广告上的女性面孔这样的举动，或禁止党内女性参与公共职位竞选。然而在一些人看来，删去巴黎照片中的女性，是一种更严重的罪过。 "当整个西方世界走到一起，表达对宗教极端主义的反对之时，发生这种事实在很丢人，被我们自己的极端主义者抢了镜，"艾莉森•卡普兰•索莫尔(Allison Kaplan Sommer)在以色列左倾报纸《国土报》(Haaretz)的博客中写道。她指责《预兆》"拒绝接受一个现实，那就是在极端正统犹太人社区之外，在更广阔的世界里，女人已经站在世界舞台上，影响着事件的发展。" 和默克尔一同被删去的人物看起来还有：巴黎市长安妮•希达尔戈(Anne Hidalgo)；一位欧盟官员；瑞士总统西蒙内塔• 索马鲁加(Simonetta Sommaruga)。 这张由以色列新闻网站"有啦"(Walla)最先指出的照片，引来了很多审视的目光。《预兆》并非只是把女人的面孔模糊化了事，而是想方设法把照片做成好像里面根本不存在女人。其结果很难谈得上天衣无缝：Mediaite称图片修得很"马虎"，指出有一个男人的脸变色了，有只手脱离了身体，一只神秘的手套和一个莫名其妙的模糊之处，并随附一张未经修改的照片作为参照。 爱尔兰恶搞新闻网站"沃特福德传闻"(Waterford Whispers)贴出了自己的"女性主义报纸修图版"作为回应，图片中使用了相同的巴黎街景，只是上面只有那三名女性领导人，没有男人。 面向极端正统派犹太人的报纸，因为对有女性的新闻图片进行处理而蒙羞，已经不是第一次。2011年，总部位于布鲁克林的刊物《日志》(Di Tzeitung)对一张白宫局势研究室照片进行数码处理，删去了上面的时任国务卿希拉里•罗德姆•克林顿(Hillary Rodham Clinton)和另一名女性，为此刊物表达了歉意。 记者在周二无法和《预兆》报社取得联系，包括其所有人、前议员梅伊尔•珀乎什(Meir Porush)。这家2009年创办的日报平常为八版，周五刊出20版，主要关注时事。周五有面向女性的"家事"(For the Home)版块。 极端正统派电影人拉玛•布尔什坦(Rama Burshtein)的2012年影片《填补空白》(Fill the Void)赢得了国际赞誉，她在一次采访中说，修改照片对报纸读者来说是完全合乎情理的做法。 "让一个不信教的人去理解视野的纯洁是非常、非常、非常、非常、非常困难的，"布尔什坦说。"在我们这里，男人不看女人的照片，就这么简单。如果你不知道这一点，听起来就会很荒诞，或者觉得是在改变历史或事件。但是我们的用意不是要呈现事件的原貌。我们是要保护眼睛。" 来源： 纽约时报中文网