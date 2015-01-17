圭亚那驱逐英大使级外交官

哈通社阿斯塔纳1月17日电，据京华时报报道，南美国家圭亚那15日宣布英国高级专员安德鲁•艾尔"不受欢迎"，要求这名英国大使级外交官离境，缘由是圭亚那总统唐纳德•拉莫塔尔先前根据宪法暂时关闭国民议会，艾尔却横加指责，声称英国政府可能取消对圭亚那的发展援助。

艾尔本周早些时候在一场新闻发布会上说，英国对拉莫塔尔临时关闭议会表示关切，对圭亚那国内政治进程抱有"疑虑"。在这一背景下，英方"不愿意拨发发展援助资金"。他没有提及具体金额。

拉莫塔尔政府对此极为不满，批评艾尔这番言论侵犯圭亚那主权。 总统府秘书长罗杰•伦琼15日告诉媒体记者："高级专员艾尔故意把圭亚那议会暂时闭会曲解为犯罪，十分可耻。" 伦琼说，艾尔"卑鄙"地威胁取消英国援助，这些言行使他成为"不受欢迎的人"，圭亚那政府对他的离境"期待已久"。 路透社报道，艾尔原定本月卸任回国。 英国驻圭亚那高级专员办公室尚未就此置评。 圭亚那人口大约74万，曾是英国殖民地，1966年脱离英国独立，是南美洲唯一以英语为官方语言的国家，也是英联邦成员国。英国与英联邦其他成员国互派高级专员，代表大使级外交关系。英国2012年6月庆祝女王伊丽莎白二世登基60周年时，承诺向圭亚那提供更多援助，包括斥资数以百万计美元扩大双边贸易。