奥巴马拟宣布对富人增税对中产阶级减税计划

哈通社阿斯塔纳1月19日电，据中新网援引美国媒体报道，美国总统奥巴马将在当地时间星期二(20日)发表的国情咨文演说中，呼吁国会堵塞"不公平"的税收漏洞，对最富有的纳税人和规模最大的金融企业，提高税负和收费，同时为中产阶级提供一系列减税政策。

不过，他的部分关键建议很可能遭到共和党的强烈反对。 奥巴马政府官员周六(17日)透露，总统还会敦促改革税法，为工薪阶层的家庭提供帮助。 然而，在由共和党控制的国会里，这样的提议成为现实的可能性极低。领导国会的议员长期以来一直反对增税，他们还认为这样做会妨碍经济增长，现在美国承担不起那样的后果。 但是在20日的演说中提出这一计划的决定，标志着一场针对税收和经济的争论即将开始。这场争论将对奥巴马的政治遗产和2016年的总统选举产生重大影响。 该提议标志着奥巴马的转变。奥巴马曾多次提到可能与共和党就企业税改革达成妥协，但几乎不涉及个人税负，两党在这一议题上存在分歧。 据报道，美国众院民主党人12日揭晓一项税收方面的立法计划。根据该计划，美国中产阶级家庭将获得更多的税收减免，而美国最富的那1%人则需要缴纳更多税费。