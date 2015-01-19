哈萨克斯坦“猛女”舍夫多娃逆袭萨法洛娃

哈通社阿斯塔纳1月19日电，19日，2015年澳大利亚网球公开赛展开首日争夺。世界排名第63位的我国选手雅洛斯拉娃•舍夫多娃迎战赛会第16号种子、世界排名第16位的捷克选手露西•萨法洛娃。在这场看似实力悬殊的比赛中，萨法洛娃遭遇爆冷，被舍夫多娃以总比分2-1（6-4/2-6/8-6）战胜。比赛异常精彩，双方争夺非常激烈，舍夫多娃更是以出色的表现被媒体称之为哈萨克斯坦"猛女"。

首盘舍夫多娃凭借唯一的破发以6-4拔得头筹。第二盘萨法洛娃没有给对手任何破发机会，自己两度破发以6-2轻松将大比分扳平。决胜盘双方的争夺进入了白热化，前十二局二人都拿到了多次破发机会，但是分别只完成一次破发，局分6-6平后双方进入长盘决胜；此时舍夫多娃率先发力，结果连下两局以8-6锁定胜利，赢下了这场耗时2小时11分钟的逆袭战。

舍夫多娃是继扎丽娜•迪亚斯后，第二个进入比赛第二轮的哈萨克斯坦选手。20日，哈萨克斯坦另一名女子单打选手尤利娅•普婷佐娃将迎战赛会第26号种子、乌克兰选手斯维托莱娜。而在男子方面，库库什金在第一轮比赛中输给了突尼斯选手贾兹里，另一名我国男子单打选手格鲁贝夫将于明日迎战芬兰选手涅米宁。（编译：吴然 审校：林海）