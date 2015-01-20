“萨姆鲁克—卡泽纳”国家基金已开始实施反危机方案

哈通社阿斯塔纳1月20日电，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金管理委员会主席沃穆尔吾扎克•舒克耶夫今日在政府会议上表示，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金已开始着手实施反危机方案。

舒克耶夫说，在当前全球经济增长缓慢的形势下，"萨姆鲁克-卡泽纳"已重新审视了基金发展计划，并制定了反危机方案。根据方案，基金将减少3370亿坚戈的支出。其中，基金所辖企业生产成本减少2490亿坚戈；行政支出减少640亿坚戈（16.6%）。与此同时，基金还将降低18%（13亿美元）的资本支出，并减少18%的投资项目。被消减的投资项目将包括化工、交通、矿产开采、建筑工程以及石油天然气等领域的项目。

舒克耶夫指出，工业创新发展规划第二个五年计划中的项目、"光明大道"新经济计划相关项目、阿斯塔纳世博会设施建设以及其它战略性项目将被继续落实。

舒克耶夫表示，在当前经济形势下，"萨姆鲁克-卡泽纳"基金转型方案具有重要意义。他说，于去年10月6日启动的转型方案将成为基金发展的主要推动力。转型方案将提高基金应对危机的"免疫力"。因此，即使国民经济指标出现下滑，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金也将坚决落实转型方案。

舒克耶夫称，基金已为所有下属公司制定为期3年的转型计划。转型方案将再造基金的商业模式，使基金成为国际优秀的战略投资集团。

据悉，今年，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金下属10家大型企业将实行转型方案，并将对众公司8千多个商业计划进行重审。与此同时，基金将引进KPI指标和等级工资制度，并采取10大HR举措。基金还计划建设统一IT服务中心，这将为基金减少7千万美元的支出。基金下属公司数量也将由600家减少至500家。

舒克耶夫还表示，基金在今年还将继续实施私有化计划。他说，根据2014年制定的私有化计划，基金下属64家企业将被拍卖。其中，12家已被以41亿坚戈的价格出售，而这些公司的拍卖起售价为25亿坚戈。（编译：吴然 审校：林海）