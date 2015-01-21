下一个“俄罗斯卢布”即将诞生

哈通社阿斯塔纳1月21日电，据 BWCHINESE中文网20日报道，铜将要在今年扮演去年原油的角色，那么谁会在今年扮演"俄罗斯"呢？

截至北京时间15日17时，卢布对美元下跌0.4%，今年以来卢布已累计下跌10.6%，在半年时间内卢布跌幅高达47%。

而马上，世界上将会产生“另一个卢布”。

近日，俄罗斯劳动部递交给政府的一份文件显示，今年仅正式登记在册的失业人数就将增长65万人，至160万人。俄罗斯商业咨询网站调查的经济学家预计，整个俄罗斯社会的失业率将升至8%。

评级机构穆迪投资者服务上周五晚些时候发表声明宣布，将俄罗斯的政府债券信用评级由之前的Baa2降低至Baa3，并将这一评价置入进一步调降的评估名单。

俄罗斯现在可谓处在水深火热之中，而直接导致这些"苦"日子发生的最大原因则是卢布的下跌。

而卢布的下跌的罪魁祸首并不是西方的制裁，而是石油的暴跌，石油在去年下半年以来下跌60%。而之所以对俄罗斯产生这么大的影响在于俄罗斯经济单一。石油、天然气占俄罗斯出口额超过50%。

1月14日，伦敦期货交易所（LME）期铜价格一度跌破5400美元/吨，跌幅近8%，最低至5353.25美元/吨，创5年半新低。据卓创资讯统计，元旦过后的8个工作日内，伦铜下跌超过600美元/吨，跌幅已经逼近10%，沪铜累计下跌5530美元/吨，跌幅近12%。

铜价在2014年下滑约15%。这个场景是否有一点熟悉，铜将要在今年扮演了去年原油的角色，那么谁会在今年扮演"俄罗斯"呢？

铜的出口占总出口的四成以上，金属出口占比一半以上，有两个国家秘鲁和智利。

智利的人口大约1700万，秘鲁的人口大约3500万。经济学家如松表示，虽然巴西、阿根廷在最近数年遭受惨重的打击，但智利和秘鲁基本处于健康状态，随着伦铜（和相关金属）开启探底之路，这两国货币--新索尔和比索必定承受非常大的压力。

另外，国际铜研究组织（ICSG）报告表示，未来几年新矿以及产能扩充的项目主要来自巴西、智利、中国大陆、刚果、蒙古、秘鲁、美国与赞比亚，占全球产能增加的七成比重或410万吨，其中智利与秘鲁分别占全球产能增幅的12%与19%比重。

高盛(Goldman Sachs)拉美经济研究主管Alberto Ramos称："经济必须进行调整适应。比索将进一步贬值。这意味我们必须接受经济增速迟缓这一事实，在很大程度上，事情也就这样了。"

尽管我们承认铜价崩溃可能会伤及智利经济，但经济学家们却称，智利政府管理有序，不会出现委内瑞拉式的由商品引发的危机。

如松说，相对来说，智利的国家治理比较好，政府廉洁、财政赤字很低，贫富差距也不严重，已经成为发达国家，一直都有比较大的贸易顺差，而且智利采矿业的科技水平很高，扛过去的可能性比较大。

但秘鲁的新索尔就难了。

秘鲁是南美洲国家联盟的成员国，秘鲁是传统农矿业国，矿业占秘鲁国内生产总值（GDP）约10%比重，并占政府收入的30%比重，以及出口收入的60%比重；其中，铜与黄金分别为秘鲁第一与第二大出口商品。

秘鲁出口商协会（ADEX）主席GastonPacheco表示，受到金属以及商品价格下跌的影响，2014年秘鲁出口额预估将年减10.5%。Pacheco指出，2014年对秘鲁出口来说是不利的一年，除了商品价格下跌之外，秘鲁国内多个大型项目的投产与扩张也被推迟。秘鲁是第三大的铜、锌、锡出口国。

与同为重要商品出口国的南美邻国相比，秘鲁出口下滑的幅度也更多。ADEX指出，2014年1-10月，秘鲁出口额年减10.6%，同期智利出口年减6%，阿根廷出口年减5.2%，巴西出口年减3%，哥伦比亚出口则年减1.8%。根据秘鲁央行的数据，2014年1-10月，秘鲁金属出口额年减18.2%至160亿美元。

秘鲁统计局公布的数据显示，2014年11月，秘鲁矿业生产年减1.05%，主要受到铜、银、锡、钼等产量下滑的影响；其中，铜银钼等产量下滑主要因为该国最大铜矿安塔米纳（MineraAntamina）遭遇为期三周的罢工的影响。

与此同时，如松称，秘鲁贫富差距比较大，政府治理不如智利，出口以铜和石油为主，2013年就出现3.65亿美元的贸易逆差。

所以此次的伦铜的暴跌跌很可能带来本币新索尔的贬值，有希望追赶卢布。