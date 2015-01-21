专家称机票价格不太可能随油价下降

哈通社阿斯塔纳1月21日电，据路透社报道，航空业专家周二称，航空公司不太可能随着油价大跌而调降机票价格。政界人士及消费者团体呼吁航空公司调降机票价格，让乘客感受到油价下跌的实惠。

全球航空业今年利润预计增长近50亿美元，达到250亿美元，主要得益于油价下跌使燃料变得更便宜。 在都柏林出席Airline Economics会议的航空公司高管及分析师称，只要有足够的需求，航空公司就会继续让机票价格保持在高位，除了降低长途航班的燃油附加费以外。 "机票价格由市场决定，而非成本，"马耳他航空前执行长Peter Davies说。他还称，调降机票价格并不一定是应对油价下跌的正确举措。 廉价航空公司Spirit Airlines (SAVE.O: 行情)的首席财务官Ted Christie称，航空公司有"非常昂贵的系统，想的是如何让营收最大化，他们应当在不管油价的情况下这么做"。 美国和欧洲的政界人士及消费者团体呼吁航空公司调降机票价格。纽约参议员Chuck Schumer上月呼吁联邦机构就燃料成本下降为何没有体现在乘客身上进行调查。