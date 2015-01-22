瑞士央行与中国建立人民币清算安排

哈通社阿斯塔纳1月22日电，据BBC报道，瑞士国家银行宣布，该行已与中国人民银行签署协议，就在瑞士建立人民币清算安排达成一致。

瑞士国家银行说，上述安排有利于瑞士和中国两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易和投资。 中国央行还同意将人民币合格境外机构投资者试点地区扩大到瑞士，投资额度为500亿人民币。 中国央行表示，有关安排标志着中瑞两国金融合作迈出新步伐。 瑞士央行和中国央行在去年7月达成了双边本币互换协议。 瑞士银行家协会对双方建立人民币清算安排，并将人民币合格境外机构投资者试点地区扩大至瑞士表示欢迎，并称这是瑞士银行直接投资人民币币值产品并参与人民币资本市场的重要前提。 瑞士银行家协会说，2010年10月至2014月2月，人民币已从国际交易货币排名的第35位升至第7位，超越了瑞士法郎。 中国媒体说，截至去年底，中国已在14个国家和地区建立了人民币清算安排，并与28个中央银行或货币当局签署了双边本币互换协议。 有关协议签署之际，中国总理李克强正在瑞士达沃斯出席世界经济论坛2015年年会，并对瑞士进行访问。