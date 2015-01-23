沙特阿拉伯国王阿卜杜拉去世

哈通社阿斯塔纳1月23日电，据BBC报道，沙特阿拉伯王室公布声明说，沙特国王阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz）在医院逝世，享年90岁。

这份在星期五（1月23日）早晨发布的声明说，阿卜杜拉去世后，王储萨勒曼继位国王。

在沙特王室公布有关声明前，沙特国家电视台中断广播并播出古兰经。有关作法通常意味着有重要王室成员去世。

阿卜杜拉去年底曾因肺部感染住院数周。2005年8月登基的阿卜杜拉近年来曾先后接受腰部手术。

王室声明说，现年79岁的王储萨勒曼继位后，60多岁的第二位王位继承人穆克林被宣布为王储。

美国总统奥巴马发表讲话，对沙特国王阿卜杜拉去世，表达了他个人和美国人民的哀悼。

奥巴马说，"作为领导人，他（阿卜杜拉国王）总是坦诚布公，并有决断的勇气。他所推崇的其中一个坚定而充满激情的信念，就是美国和沙特的重要关系，是中东和其它地区稳定和安全的力量"。

报道称，沙特王室公布阿卜杜拉国王去世的消息并不太令人意外，但对这个极其保守的穆斯林国家来说，仍是一个历史性的哀痛时刻。沙特是全球最大产油国，还有两个伊斯兰世界最神圣的城市麦加和麦地那。

作为国王，阿卜杜拉小心推动改革，包括在宗教保守派的反对下，给予女性更多的公众角色。

萨勒曼继任国王之时，沙特正面临困难时刻。在10年前打败伊斯兰武装渗透之后，沙特突然发现自己被夹在南面来自也门的基地组织，与北面"伊斯兰国"日益增长的威胁之间。

萨勒曼在成为王储和沙特国防部长之前，曾担任利雅得省长长达48年。

BBC报道称，萨勒曼继任国王后，不大可能推动任何大的改革。

报道称，不久前在吉达接受记者采访时，萨勒曼看起来精神不错，对情况相当了解，但走路时用了拐杖。