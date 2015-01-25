俄副总理：不惧西方威胁 俄民众愿节衣缩食支持普京

哈通社阿斯塔纳1月25日电，据新华网消息，俄罗斯联邦政府第一副总理伊戈尔•舒瓦洛夫23日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上警告说，西方国家不要企图推翻俄总统弗拉基米尔•普京，俄罗斯民众准备好为了支持普京而牺牲自己的财富。

过去一年，由于西方因乌克兰问题制裁俄罗斯和国际原油价格"腰斩"，俄罗斯经济陷入衰退，卢布大幅贬值。俄罗斯国内外一些人怀疑，俄罗斯普通民众为俄罗斯在乌克兰问题上的政策行为、尤其是克里米亚"脱乌入俄"付出的代价是否过高？ 舒瓦洛夫在达沃斯论坛上为俄罗斯辩护。他说，他怀疑世界领导人是否有能力打破乌克兰当前的僵局，尽快结束危机。而如果西方继续命令俄罗斯"待在一个角落里，安静地坐着"，乌克兰危机可能会持续数十年。 舒瓦洛夫同时说，他认为，西方推翻普京的企图只会让俄罗斯更团结。"当一个俄罗斯人感受到任何外国压力时，他绝不会放弃自己的领袖。绝不。我们会经受住国家的任何艰难时刻，吃得少一点，用电省一点。" 同在达沃斯论坛这场分组讨论会上，曾经长期作为普京政治盟友的俄罗斯前财政部长阿列克谢•库德林说，普京显然认为，俄罗斯现阶段的外交利益值得俄罗斯承受通货膨胀率走高、卢布汇率大跌的代价。 舒瓦洛夫说，俄罗斯当前面临经济难题，主要是因为忘记了2008年至2009年金融危机最严重时期的教训，却因为石油价格新一轮上涨而未能推动经济现代化进程。早在乌克兰政治危机爆发前，俄罗斯经济就已陷入一场结构性危机。 舒瓦洛夫承认，俄罗斯经济形势极其严峻，可能会持续一段时间，甚至进一步恶化。美联社援引他的话报道，2008年金融危机爆发后，俄罗斯花了大约两年时间才摆脱影响，相比之下，如今俄罗斯"正步入一场时间更长的危机"。 他说，俄罗斯应当专注于通过结构性改革对经济衰退进行缓冲，支持金融系统，而且动作应该更快，改革必须在三年内展开。 俄罗斯中央银行为拯救卢布而大量抛售美元储备，俄罗斯外汇储备仅上周就缩水2%，减少至3790亿美元。