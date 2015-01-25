希腊投票结束 出口民调显示左翼获胜

哈通社阿斯塔纳1月25日电,据BBC报道,希腊大选的投票已经结束，出口民调显示，激进左翼联盟（Syriza）的得票率为39.5%。这将可能会导致希腊与国际债权人重新谈判其财政援助协议。

据信保守派总理萨马拉斯的得票率为23%到27% 之间。 投票在当地时间星期天（1月25日）7时（格林尼治标准时间5时）开始，至19时结束。将近1000万名合资格选民将投票选出300名国会议员。 由齐普拉斯（Alexis Tsipras）领导的激进左翼联盟之前在民意调查中领先，该党强调换取援助的紧缩开支措施伤害数以百万计人民，表明将寻求勾销部分欠债，并放宽紧缩政策。 齐普拉斯承诺要勾销希腊的巨额债务，改变目前的财政紧缩政策。 希腊经济自2008年环球金融危机爆发后急剧萎缩，失业率高涨致使大批希腊人民陷入贫困。 尽管有人警告齐普拉斯将使希腊与债权人发生冲突，但是因几年来的预算削减大受打击的该国中产阶级似乎已经做好了选左翼联盟赌一次的准备。 由于激进左翼联盟之前胜选呼声甚高，引发人们忧虑希腊将让其债务违约，并退出欧元区。但激进左翼联盟此前已软化立场，并强调希望希腊继续使用欧元。