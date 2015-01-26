美国前总统林肯一束头发拍出两万五千美元

哈通社阿斯塔纳1月26日电，据BBC消息，美国前总统林肯一批纪念物在达拉斯拍卖，以超出八万美元成交。其中林肯遇刺后医生从他头上剪下的一束头发拍出25000美元。

一封有刺杀林肯的凶手约翰•布斯（John Wilkes Booth）签字的信件以30000美金成交，对布斯签发的逮捕令拍得21250美元。 此次拍卖的纪念物总计300件。是得克萨斯一位画廊老板唐纳德•道（Donald Dow）从1963年起开始收藏的。他于五年前去世。 唐纳德•道的儿子格雷戈说，现在到了拍卖的时候了，一边其他的收藏家也有机会拥有这些物品。 格雷戈解释说，先父对内战、美军历史非常感兴趣，开始收藏有关纪念品，后来兴趣集中于林肯和林肯被刺。 拍卖行表示，此次拍卖的物品总计成交价为803889美元，是预期值的两倍。 林肯的那束头发是在林肯于1865年4月14日遇刺后不久由医生约瑟夫•巴恩斯（Joseph Barnes）从他头上剪下的。 拍卖行告诉美联社说，凶手的签名信之所以卖得更高价格，是因为在林肯遇刺之后，美国公众对他的暴行深感震惊，绝大多数提到他的信件、签名、文件都被毁掉了，有文件能保存150年"非常非常罕见、珍贵"。 同时拍卖的还有两份目击证人的证词，成交价分别为27500美元和14375美元。 亚伯拉罕•林肯是美国第16任总统，也是美国历史上被评价最高的总统之一。 1862年9月22日，林肯发表了著名的《解放黑人奴隶宣言》。 1865年4月14日，林肯在剧院看戏期间被布斯近距离开枪击中脑部，15日上午去世。