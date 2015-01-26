哈中合作中心：恢复新疆籍公民凭身份证自由进入园区政策

哈通社阿斯塔纳1月26日电，据人民网报道，中国人大代表、伊犁州副州长扎克•左尔东在新疆两会上提交建议：让新疆籍公民能凭身份证进入中哈霍尔果斯国际边境合作中心。

扎克•左尔东说，2014年9月，霍尔果斯经济开发区根据《关于在喀什、霍尔果斯经济开发区试行特别机制和特殊政策的意见》中的规定，在确保安全运行的基础上，积极探索在合作中心中方区域试行中国公民凭身份证查验办理核查单入出工作机制。自去年9月2日试运行以来至10月17日，进入合作中心人员达25万人次，是2013年全年人员总数的10倍，前来合作中心旅游、购物人员的热情和商家投资的意愿空前增强。

"哈中合作中心的人流动起来，能带来明显的物流、资金流。"最早进驻霍尔果斯投资的中国商人顾兴说，去年9月，正是得知霍尔果斯建市及实行身份证查验进入合作中心的消息后，他大手笔地在霍尔果斯新增5亿元投资。 但是，2014年10月19日，合作中心中方区人员凭身份证查验入区做法被叫停。

随后根据中国公安部通知，允许新疆籍公民在霍尔果斯多点办理入境通行证，进入合作中心。此举暂时缓解了新疆籍人员入区难问题，但不少游客和商家觉得办证程序繁琐，效率较低，特别是大量人员集中入区时办证耗时较长。 在中国"一带一路"政策机遇下，中国公民凭身份证查验进入合作中心具备新的政策背景。

2014年12月14日，哈中两国总理签署了《联合公报》，明确提出"双方将进一步支持哈中霍尔果斯国际边境合作中心发展，带动哈中边境地区经贸往来"，将合作中心发展提到了前所未有的高度。两国协定补充协议明确"中国公民可持公民身份证、出生证进入合作中心"。

代表表示，"2014年，霍尔果斯经济开发区自筹资金，在哈中合作中心中方区建成8条自助查验通道，已具备凭身份证查验入区的条件。"在新的政策背景下，建议按照对等原则，执行中方人员凭身份证查验入出合作中心政策，提升合作中心人气和商气。