研究：某些常用药可能与患痴呆症“有关联”

一项研究称，某些常用药物，如治疗失眠、花粉热等药物，与患痴呆症Dementia有关联。

这些常用药都属于抗胆碱能类药物（anticholinergic）。 专家们强调，人们不要惊慌或停止服药。 在美国进行的这项研究发现，大剂量长期服用这类药物，可能增加老年人患痴呆症的危险。 这项研究只涉及老年人群。它发现，那些每天服用治疗失眠、过敏、忧郁等药物达三年或更长时间的老年人，患痴呆症的危险上升。 美国华盛顿大学对3434名年龄在65岁以上的老年人的健康状况进行了10年的跟踪调查。 在调查开始时，所有参与者都没有患痴呆症的迹象。 在10年的跟踪研究过程中，797名参与者患上了痴呆症。 副作用 研究者将参加试验的老年人服用的抗胆碱能类药物的种类、剂量和服用时期进行详细记录，然后与痴呆症发病率的平均水平相对比。 所有的药物都有一定程度的副作用。抗胆碱能类药物也不例外。它的副作用是对一种叫乙酰胆碱的神经传导物造成障碍。 抗胆碱能类药物的使用说明书上通常都会警告病人服药后可能导致注意力减弱、记忆障碍或感觉口干。 现在，研究者说，还应该警告病人，这类药物也可能与增加患痴呆症的危险有关联。 这些药有些需要医生开处方，有些则可以自己在药店买到。此类药物的50%都不需要医生处方。 在英国，每年确诊的痴呆症患者有30万人。 按照现在的速度，到2025年，英国的痴呆症患者将达到100万。（来源：BBC中文网）