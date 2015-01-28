中国企业助力我国建设“双西公路”

哈通社阿斯塔纳1月28日电，据中工网报道，突厥斯坦是哈萨克斯坦历史名城，因保存着12世纪伊斯兰宗教遗迹，每年都吸引大量游客和朝圣者。以前去突厥斯坦，要在这条建于苏联时期、年久失修的老路上颠簸3个多小时。翻修改造后，不仅车速大大提高，而且路面宽度也从8米扩展到27.5米。道路畅通刺激了当地旅游业发展，越来越多附近村民去突厥斯坦上班，周边地区经济也跟着活了起来。

这条路是"双西公路"在哈萨克斯坦境内的一部分。"双西公路"的全称是"西欧-俄罗斯-哈萨克斯坦-中国西部"国际公路运输走廊。它东起中国连云港，西至俄罗斯圣彼得堡，途经中哈俄三国数十座城市，总长8445公里。根据规划，运输走廊主要利用各国现有公路交通网，对不达标路段进行必要改造以达到高速公路的要求。由于路况较差，全长2787公里的哈萨克斯坦境内段共需要改造2452公里。

这项庞大的道路改造工程2009年正式启动，通过国际竞标，由中国、土耳其、韩国、阿塞拜疆以及哈萨克斯坦本地多家公司共同建设。中国水利水电建设集团承建其中三个标段：总长33.2公里的第五标段已于2013年9月竣工；目前还有两个标段正在施工。

项目经理透露，第五标段建设历时3年，中方在同期施工的所有路段中是第一个完工并交付使用的，获得雇主颁发的各种奖章也是最多的。 施工期间，中方项目组为当地提供了数百个就业岗位。除了高级技术工程人员是中国人，其他路面施工人员是清一色的当地人。

哈萨克斯坦地处欧亚大陆交汇处，连接欧洲和亚太两大经济圈，拥有得天独厚的地理优势。为开发过境运输潜力，哈萨克斯坦十分重视建设"双西公路"，将其列入哈国"加速工业创新发展国家规划"，被誉为"世纪工程"。据官方统计，自2009年开工以来，哈萨克斯坦境内已完成改造公路1700多公里。

祖国之光党公共政策研究所所长努尔别克•萨亚萨特说，我们希望哈中两国的道路互联互通建设快点，再快点，让物流通道更加顺畅"。

冰雪覆盖的哈萨克斯坦大地上，丝绸之路经济带上一条大动脉正隐约成型。