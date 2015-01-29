我国拟加大努力吸引国外哈萨克族科研人员归国

哈通社阿斯塔纳1月29日电，据总统府新闻局消息，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃28日在总统府主持召开会议，专题研究科研领域人才吸引和培训问题。

会议强调，在国家各级部门相互协调努力下，应大力吸引国外哈萨克族科研人员，为其创造良好的工作和居住条件；积极争取召回外流科学技术人才，提升国家人才吸引力；力争提高国内科研人员待遇，改善其工作条件，避免出现人员流失现象。

阿布德哈勒科娃表示，根据纳扎尔巴耶夫总统发表的《光明大道--通往未来之路》国情咨文提出的任务，科研人员待遇应得到保障和提高，并大力推动国内科研事业的发展。因此，隶属于总统的两个委员会--出国培训委员会和阿尔法拉比科技奖委员会应高度重视这些问题。

据悉，全国目前共有23700多人投身于科学研究事业。其中，1688人（占总人数的9.8%）拥有科学博士学位，4915人（28.6%）拥有副博士学位，218人（1.2%）拥有PhD博士学位，9774人（56.8%）还无高级学术学位。全国科研人员中，35岁以下人员占总数的38%，35岁至45岁占56%。

2014年，我国共吸引600多名外国科研人员，其中75人为哈萨克族。纳扎尔巴耶夫大学成立至今，共引进350名外国科研人员，其中26人为哈萨克族。

据了解，目前共有53名知名哈萨克族科学家任职于国外各大科研中心，从事纳米技术、基因工程、人工智能等领域研究。

阿布德哈勒科娃还就上述问题向出国培训委员会和阿尔法拉比科技奖委员会下达一系列具体工作任务。

总统办公厅副主任迈勒巴耶夫、教育和科学部部长萨林日波夫、总统办公厅相关部门负责人、政府相关部门负责人、纳扎尔巴耶夫大学和欧亚国立大学代表参加会议。（编译：吴然 审校：林海）