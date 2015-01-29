哈中两军边防部队联合执勤维护边境稳定（图）

"你好！老朋友，最近过得怎么样？"

近日，在哈中友谊桥前，哈萨克斯坦伊犁段军方副代表阿塔玛诺夫，用不太流利的汉语向中国伊犁军分区霍尔果斯边境会谈会晤站的官兵们表达问候。根据双方边境会谈约定，春节前要进行会谈会晤及联合巡逻。

气温低至-16℃，雪海茫茫的边防线上，两国执勤小分队徒步穿越雪海，跨越冰河，"肩并肩"地展开了巡逻。双方密切配合，对重点地段、通道进行严密排查，对哨所间的通信联络方法进行了演练、对紧急情况处置进行了任务区分。

突然，走在前方的哈方人员拽住了正要前进的中方副代表于利民。原来，他们前面半米处就有一处塌方，由于被积雪覆盖难以发现，如果不慎掉入，后果不堪设想。为安全起见，大家踏着没膝的积雪，手拉手小心翼翼地绕行通过。

夜幕将至，执勤任务结束，应哈方邀请，双方巡逻人员在哈方界碑前进行合影留念。随后，双方就2014年两军合作情况进行了简短小结，对2015年再度携手"肩并肩"执勤、"手拉手"联谊等联合管边控边机制进行了磋商。又到了分别时候，"达丝围大捏呀！(俄语：再见)"金色的阳光尽情地洒在伊犁河谷，隔着界河，两军官兵依依惜别。（文章来源：中国央广网）