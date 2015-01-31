持枪男子闯荷兰电视台 要求上电视播“重要信息”

哈通社阿斯塔纳1月31日电，据新华网报道，一名身着西装的年轻男子29日晚持手枪闯入荷兰广播节目公司电视台办公地点，劫持人质并要求利用电视台新闻时段播出"重要信息"。警察迅速赶到，将这名男子制伏。

整个事件没有人员伤亡。知情人士说，男子自称来自一个"黑客团体"。 【夜闯电视台】 事件发生在荷兰广播节目公司位于中部城市希尔弗瑟姆的办公地点。这名年轻男子在这家媒体集团下属电视台的晚间新闻时段闯入电视台内部，劫持一名保安，威胁后者将他带至晚间新闻演播室。保安随后将他引至一间当时闲置的演播室内。 按希尔弗瑟姆检察官办公室的说法，这名男子19岁，来自海牙附近的派纳克镇。 事发后，荷兰广播节目公司下属电视台停播了晚8时的新闻节目，电视台播出一条信息称："鉴于情况特殊，现在节目停播。" 这名男子遭警察逮捕后，电视台播放了事发时的录像。视频显示，男子着深色西装、白色衬衫，系领带。他在那间闲置的演播室内说："有些事情必须要说出来，这是事关整个世界的事情......我们被情报机构雇用了......" 就在这时，5名警察闯入演播室内，喝令这名男子放下武器，后者随即束手就擒。视频中，一名警察说："形势得到控制。" 法新社援引警方的说法报道，经调查，这名男子拿的是一把假枪。 男子被捕后，曾与他对话过的一名记者说，男子自称来自一个"黑客团体"。 【扬言有同伙】 事发时，这家电视台所在大楼内人员被全部疏散。持枪男子被捕后，荷兰广播节目公司总经理扬•德容告诉媒体记者："谢天谢地，无人受伤。" 路透社援引警方发言人克丽斯廷•朔尔特斯的话报道："这名男子曾挟持保安为人质，称他想要播出消息，如若不然，荷兰多地会遭遇炸弹袭击。" 警方证实，这名男子还在闯入电视台期间拿出一封威胁信。 卢森堡广播电视台援引这封信的内容报道："我并不是一个人。另外，8处爆炸物已经被安置好，里面装有放射性物质。如果你们不让我去演播室播出讯息，我们将被迫行动。" 只是，荷兰司法大臣伊福•奥普斯特尔滕告诉媒体记者，根据初步调查结果，这名男子应该没有同伙。 持枪男子被捕后，警方搜查了荷兰广播节目公司所在的大楼，最终于当晚10时确认大楼安全。 检察官约翰•巴克告诉媒体记者，这名男子将被控绑架、非法持有武器等罪名。 有荷兰媒体报道称，持枪男子是一名大学生，不久前父母双亡，他现在精神状态不稳定。另外，他目前并不是受情报部门监控的极端武装分子嫌疑人。荷兰执法机部门尚未回应上述报道内容。 【安保现漏洞】 尚不清楚这名男子的作案动机，以及他如何通过安保进入荷兰广播节目公司电视台大楼内。 这不是荷兰广播节目公司所在的媒体中心首次发生险情。2002年5月，前极右翼政党领导人皮姆•富图恩曾在那里的一处停车场被人枪杀。凶手范•德•赫拉夫被判18年监禁。事件发生后，媒体中心加强了安保。 按希尔弗瑟姆市市长的说法，法国《沙尔利周刊》本月早些时候遭恐怖袭击后，媒体中心已增加安保措施，"我们知道，巴黎袭击事件发生后，媒体可能成为（袭击）目标，但你不知道这类事件何时发生。"