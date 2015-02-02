中国官方首次确认“第二艘航母”消息

哈通社阿斯塔纳2月2日电，据国际财经时报网援引观察者网报道，中国什么时候将建国产航母？这无疑是中国网民最关注的军事话题之一。1月31日，一家地方晚报的报道给大家带来了惊喜。

2015年1月31日的江苏省《常州晚报》A2版刊发《2015年，常州工业经济有哪些看点？飞机、高铁、航母，处处可见"常州造》一文中，提及"上上电缆又中标第二艘航母，同时替代进口为军用护卫舰、潜舰进行配套，为海军装备力量提升作贡献。"这是首次有官方机构正式明确中国"第二艘航母"的消息。

《常州晚报》系由常州市委机关报常州日报社主办，其所发原文全文如下：

昨天（30日）召开的常州市经济和信息化工作会议部署：2015年全市规模以上工业增加值要增长10%。

2015年，常州市将开展"重大项目深化年"活动，推进智能制造和智慧城市建设，打造常州工业经济和信息化升级版。市经信委将着重实施好以产兴城、技术改造、提质增效、"智慧常州"建设、绿色发展、服务创新等六大工程。

其中，金坛将以众泰汽车为核心，引进培育一批产业链上下游配套协作企业，力争将汽车及关键零部件产业培育成为未来金坛工业史上首个"千亿级"产业；新北区以东风企业为龙头打造汽车整车产业链，年内力争首家通航飞机调试试产；今创集团2015年全年生产任务已排满，国际订单超过30%，争做中国乃至全球轨道交通配套装备"第一品牌"；位列全球第十、中国第一的上上电缆又中标第二艘航母，同时替代进口为军用护卫舰、潜舰进行配套，为海军装备力量提升作贡献。

据观察者网查询，文中提到的"上上电缆"全名江苏上上电缆集团，是一家集科、工、贸为一体的省级企业集团，企业创建于1967年，现资产总额近50亿元。上上电缆也曾为中国第一艘航母"辽宁舰"提供过产品。此外，还荣获中国电力企业联合会组织评出的"2014年度电力行业AAA级信用企业"称号。近日，上上电缆集团一举签下第四代核电项目-华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程全部K1、K3类电缆合同，标志着该公司正式参与到世界上最先进的四代核电站建设中。

自从中国第一艘航母"辽宁舰"服役之后，国内外媒体对于中国今后要建多少艘航母、先建造常规动力航母还是直接建核动力航母就有不少猜测。2013年04月23日，海军副参谋长宋学在海军成立64周年纪念活动上表示，中国海军不会只有一艘航母，但宋学同时称外电报道在上海某造船厂正在建造航母的消息不实。2013年8月29日，中国国防部新闻事务局副局长、新闻发言人杨宇军上校在国防部例行记者会上指出，辽宁舰是中国第一艘航母，但绝对不是唯一的一艘。同时，在近年来的各类媒体上，多位军方专家也都称，未来中国需要多艘航母。

观察者网曾于2013年8月报道，中国江南造船厂已经建成一个大型船体分段。从其外形分析，这就是《汉和防务评论》等外媒报道所称的中国航母分段模型。这是中国筹备建造国产航母的重要阶段性成果。虽然这个分段无法直接用在中国未来的国产航母上，但它的出现意味着江南造船厂已经做好建造航空母舰的技术准备。

同年9月13日，江苏卫视在介绍江苏苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司承担国家重大科技转化项目时突然提到，"我国第一艘航母弹射器绝缘系统出自这家企业"。这是国内新闻第一次提到正在研制的国产航母弹射系统。

有军事评论员分析认为，参考国外航母建造的过程来看，在完成整体规划设计后，才会开始子系统的招标及建造工作，本次国内企业"又中标第二艘航母"的相关报道表明，中国国产航母的整体设计已经完成，并极有可能已经进入了施工建造阶段。