欧盟国家首次向中国引渡经济犯罪嫌疑人

哈通社阿斯塔纳2月4日电，据BBC报道，意大利近日正式向中国引渡了一名潜逃意大利达10年之久的经济犯罪嫌疑人张某。

这是欧盟国家首次批准向中方引渡经济犯罪嫌疑人。 张某原是河北某证券公司工作人员，2000年至2005年期间，她其利用职务之便，共盗取客户证券账户资金140多万元人民币。 2005 年10月，张某潜逃到意大利。 此后，石家庄市检察机关以涉嫌职务侵占罪对张某批准逮捕，中国公安部通过国际刑警组织发布红色通报，并部署中国驻意大利警务联络官利用双边执法合作渠道展开缉捕。 去年10月，意大利警方将张某抓获并通报中国警方，中方提出引渡请求。1月16日，意方正式批准将张某引渡回中国。 中国媒体说，自中国"猎狐"专项行动开展以来，意大利方面积极配合中国警方，在其国内也开展了名为"猎狐"的行动，查找并抓获了多名外逃犯罪嫌疑人并依中方请求进行引渡审批。 2009年，阿尔巴尼亚曾向中国引渡过涉案金额近1亿元的一名金融诈骗案件经济犯罪嫌疑人。 中国公安部2015年宣布， "猎狐2014"专项行动半年内从69个国家和地区成功抓获外逃涉嫌经济犯罪人员680人，是2013年的4.5倍。 从涉案金额看，千万人民币以上的208人，超过亿元的74人。从潜逃境外时间看，抓获潜逃5年以上的196人，其中10年以上的117人，逃跑时间最长的22年。