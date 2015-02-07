白宫发布美国家安全战略 欲加强与中国合作避对抗

哈通社阿斯塔纳2月7日电，据中新网报道，6日，白宫向美国国会提交其2015年国家安全战略报告。报告称，美国将维持在亚太地区存在，加强与中国的合作，称中美之间有竞争，但"避免对抗"。

报道称，报告中以"安全、繁荣、价值及国际秩序"为四大篇章，其中，国际秩序亚太篇幅占比最重。 美国总统奥巴马在报告简介中表示，美国与中国的合作范围之广，前所未有。 报告表示，美国欢迎和平、稳定及繁荣崛起的中国，寻求双方发展建设性的关系，这对双方民众有益，也能促进亚洲乃至全球的安定繁荣。

报告称，美国寻求与中国在区域和全球性的挑战中合作，包括气候变化、公众健康、经济成长及朝鲜半岛无核化等等方面。 报告还声称，亚太"安全风险及冲突升高"，"美国仍是太平洋大国"，有必要维持区域稳定。美国希望应透过建立公开、透明的制度以促进贸易、确保权利和自由。 报告同时呼吁美国加强与亚太地区的区域安全和贸易联系，称美方将重启与日本、韩国、澳大利亚和菲律宾的联盟关系，"加强它们之间的合作，确保它们有能力应对地区和全球性挑战"。 此外，报告还提到美国支持印度成为区域安全提供者、扩大参与重要区域组织。美方称，会和印度及巴基斯坦一起促进战略稳定、打击恐怖主义及推进南亚及中亚区域经济整合。 同时，奥巴马也表示美国面对国际事务，无法事事都管，尤其应该避免根据"恐惧"心理而做"过度介入"的决定。他强调"不断成长的经济实力，才是美国国家安全的基础，也才是美国在国际社会展现影响力的重要来源"。