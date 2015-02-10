标准普尔下调多个产油国信评 称油价大跌造成冲击

哈通社阿斯塔纳2月10日电，据中新网援引外媒10日报道，标准普尔评级服务公司(Standard & Poor's Ratings Services)周一(9日)下调了哈萨克斯坦、巴林、阿曼和委内瑞拉的信用评级，理由是油价大跌对这些产油国造成了冲击。

与此同时，标准普尔对巴林、哈萨克斯坦、阿曼、沙特阿拉伯和委内瑞拉给出了负面评级展望，暗示可能下调这些国家的信用评级。标准普尔维持卡塔尔、阿联酋、马来西亚和喀麦隆的信用评级不变。 该评级机构是在最近数月油价出现大幅下跌之后进行此次评级调整的。 标准普尔目前预计，今年布伦特原油均价为每桶55美元，未来三年均价为每桶70美元。该机构去年12月预计今年布伦特原油均价为每桶80美元，未来三年均价为每桶85美元左右。 此次信用评级下调令巴林和哈萨克斯坦的评级仅较垃圾级分别高一档和两档，委内瑞拉的评级则已是垃圾级内的第八档。阿曼的信用评级为A-，沙特阿拉伯的评级为AA-。 不过标准普尔维持了阿布扎比和卡塔尔的AA信用评级，这一评级较最高AAA评级低两档。该机构称上述两国财政状况较为强劲，将有能力抵御油价下跌的冲击。 标准普尔还维持马来西亚的A-评级和喀麦隆的B评级不变。