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17:00, 10 二月 2015 | GMT +6
我国与中国商讨双边执法安全合作问题
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哈通社阿斯塔纳2月10日电，据内务部消息，近日，内务部部长哈勒穆罕别特•哈斯莫夫与中国驻哈大使张汉晖会面并谈论了双边执法安全合作问题，就共同打击"三股势力"、非法移民、毒品走私等犯罪活动、继续在上海合作组织等多边框架内保持密切协作，稳定两国边境安全深入交换意见。（编译：苏航 审校：林海）
标签:
中国
外交
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