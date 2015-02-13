中国驻阿拉木图总领事接受阿拉木图电视台采访

哈通社阿斯塔纳2月13日电，据中国外交部网站消息，2月11日，中国驻阿拉木图总领事张伟就中哈人员往来、经贸合作和"一带一路"建设等问题接受了阿拉木图电视台采访，采访全文如下：

问：张总领事，您能告诉我们一下在哈务工的中国人数量和具体情况吗？

答：在哈萨克斯坦的中国务工人员大约有6000人。中方和中哈合资企业为当地创造的就业机会要几倍于这个数字，而且还在增加。这有力地说明中哈经贸合作发展速度很快，为两国人民带来了实实在在的利益，双方合作领域仍在不断扩大。为此，我们应相互创造更为便利的营商和投资环境，在帮助企业解决获取商务签证、扩大劳务许可配额、简化海关手续等方面有必要进一步加强协调与合作。 问：2014年中哈双边贸易情况如何，未来又将如何发展？ 答：2014年中哈贸易额超过170亿美元。中国已成为哈第一大贸易伙伴，在独联体国家中哈是中国第二大贸易伙伴。尽管在哈的中资和中哈合资企业超过700家，中方各类投资总额超过250亿美元，但与两国高水平的政治关系相比，经贸合作规模和水平都有很大潜力和提升空间。去年底李克强总理访哈期间，双方签署了总额达140亿美元的30多个务实合作协议，特别是就产能合作达成新的重要共识，为两国开辟了新的合作前景。令人高兴的是，在访问结束后一个多月时间里，双方已就此进行了三轮对话，达成了在基础设施、石化产品加工、建材贸易、联合办厂等领域的优先合作项目。作为共建"丝绸之路经济带"先行项目，这与纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明之路"新经济政策相吻合。我相信中哈经贸合作将迎来一个全新局面和新的高峰，必将取得更多合作成果。我们有信心完成两国元首确定的在短期内将双方贸易额提升至400亿美元的目标。 问：请您介绍一下"一带一路"倡议及其发展前景。 答："一带一路"倡议是中国国家主席习近平于2013年9月、10月在分别访问哈萨克斯坦和印度尼西亚期间提出的重要多边合作倡议，全称是共建"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"。我认为，这个以"共商、共建、共享"为原则建立在平等互利、合作共赢基础上的重大倡议将为丝绸之路沿线国家加强全方位合作提供新的历史机遇和合作平台，将是各国共谱、共奏的一曲"交响乐"，有利于维护地区的和平稳定，实现共同发展与繁荣。为此，我想强调以下四个方面的意义： （一）"一路一带"是亚洲经济腾飞的两只翅膀。中国人讲，"要致富先修路"。这个倡议可以通过加强包括公路、铁路、航空、通讯、油气管线等在内的互联互通建设，将中亚、南亚、东南亚乃至西亚等次地区合作连接起来，构筑通往欧洲、非洲的便利通道，帮助内陆国家打通出海口。现在正在建设中的"双西公路"、亚欧大陆桥等重大项目将明显缩短亚欧大陆间的通行距离，为便利人员往来和货物流通创造条件，极大激发亚洲国家的经济活力，提升各国的经济发展水平，为地区人民勾画出一幅美好的蓝图。 （二）亚洲国家都有各自发展优势。这个倡议可以将这些国家各自拥有的优势转化为经济合作的互补性，开辟更为广阔的合作空间，提升经贸合作的质量、规模和水平，给沿线各国人民带来带来实实在在的利益。 （三）这个倡议同沿线国家的社会经济发展战略相契合，符合这些国家的发展利益，也符合经济全球化和地区一体化发展趋势，有利于共同克服贸易壁垒等经济合作中的障碍，为实现贸易自由化创造更为优越的条件。 （四）这个倡议不仅限于经贸和投资领域，还同时涵盖人文合作。扩大人文交往，有利于增进不同文化、不同文明、不同信仰之间的交流，在各国人民之间架起一座座沟通的桥梁，增进相互了解与友谊，减少冲突 和对抗，维护地区乃至世界的和平、安全与稳定。 总之，"一带一路"重大倡议符合亚洲地区以及地区国家的广泛利益，受到了丝绸之路沿线国家的普遍关注和积极响应。我们愿同哈萨克斯坦一道，抓住这个历史机遇，不断深化在"丝绸之路"经济带框架内的全面合作，更好地造福于两国人民。