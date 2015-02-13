我国计划简化归国哈侨入籍手续

哈通社阿斯塔纳2月13日电，卫生和社会发展部今日向马吉利斯（议会下院）提交关乎在外哈萨克族同胞的法案——《关于对哈萨克斯坦有关法律条款就移民和就业保障问题进行修改补充》法案，也就是《移民和就业保障法修正案》。

阿尔甘德科夫说，目前我国吸引外籍同胞工作存在着不足。第一，现行法规没有明确规定归国哈侨的定居地点，回归同胞们可以自主的选择定居地。但这也导致了归国哈侨定居工作无章可循，各地哈侨分布不均匀，影响同胞们适应环境和一体化。第二，2013年开始实施的现行法规取消了对归国哈侨所有的优待政策，从而导致了这几年来移民我国的哈侨数量锐减。第三，归国哈侨申请国籍难度大大增加，申请流程变得繁琐，申请要求变的严苛。比如，只有落户指定地区的哈侨还能享有归国哈侨待遇（оралман мәртебесі），这导致落户其他地区的同胞被当作"外国人"来看待，遭遇种种入籍困难。

阿尔甘德科夫表示，新的法案将推动解决以上问题。根据法案，所有归国哈侨将享受归国哈侨待遇，不再限制落户的地区；但移民哈萨克斯坦的同胞享受归国哈侨待遇的时间将从以前的7年缩短至1年；取消先办理长期居住证（ықтиярхат 绿卡）后才可获得归国哈侨待遇的政策，实行获得归国哈侨待遇后可办理长期居住证的办法；长期居住证办理手续将被简化，申请长期居住证不再要求存款金额，并且可持任何类型签证提交长期居住证申请；取消获得长期居住证4年后才可入籍的政策，实行1年内就可提交入籍申请的政策，并且提交入籍申请后3个月内将获得国籍。

据悉，新法案通过马吉利斯后将提交参议院（议会上院）审议，最后提交总统签署后生效。（编译：吴然 审校：林海）