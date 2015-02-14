征服米兰时装周的哈萨克姑娘

阿雅•巴帕尼，哈萨克著名设计师，说到"著名"，并不是大家想象的在时装界已经打拼奔波了几十载春秋那样，但是她的出现不仅在我国时尚界刮起了民族风的潮流，更是红遍世界各国。哈萨克毡布拼接设计，一个全新的服装理念，马上捕获了所有时尚名媛们的心，更是被顶级设计师们啧啧称赞。

-你是从什么时候开始走上设计这条路的？ 说实话，我的父母都是画家，所以小的时候就在各种纷繁的颜色中长大。从那时起，我就开始用毡布制作一些小手工。当时父母有一间专门用毡布制作画幅、设计的工作室，我也是在那间工作室里长大的。作为一个女孩，我也开始用毡毛制作各式各样的东西，慢慢的我也制作出了自己的手工艺品、裙子、帽子等。我当时已经知道这是我的爱好，我要将这个爱好作为自己的事业为之奋斗，就这样我进入美术学院学习，并顺利考入服装设计学院，逐渐成为了设计师。 -这是你自己的决定还是受到了家人的影响？ 多多少少还是会受到父母的影响吧。但是，他们曾经也反对过我成为设计师，因为这是一个对经费要求非常高的行业，并且没有一个固定的收入，所以他们完全不同意。随后我的父母把我送去生物化学研究所，希望我能成为一名化学家。但是我不想放弃我的爱好，我一定要去实现它，我慢慢冲破那些禁锢，去追求自己的梦想。 -您第一次展出自己的设计作品是什么时候？ 我记得当时还是我在读服装设计学院的时候，我举办了小型的服装展。我也参加过各种展出、比赛，一点点的积累起了经验。我记得参加的第一个大型服装展是2006年在克孜勒奥尔达市举办的"阔尔库特先辈"大赛，当时来自全国的众多顶级设计师聚到了一起，都对我的作品大加赞赏。当时就有人和我说，你的作品一定能登上米兰伸展台，人们会一眼认出你的作品，大呼这是阿雅•巴帕尼的设计！也许正是他们的祝福，当年我参加了莫斯科的设计大赛，并摘得金牌，后面也有了接踵而来的各种邀约。同时有一家瑞士公司邀请我去工作，我接受了邀请，在那里我教授了毡毛染色技术，随后我回到了祖国，在首任总统基金的帮助下，我成功举办了自己的第一次服装作品展。 -从选取毡毛到制成一件成衣需要多长时间？ 这些都关系到衣服的设计和图案的复杂程度。比如，比起长裙而言，一件小的外套制作起来就快很多，大概需要一个月的时间。 -记得你的米兰秀场可谓是惊艳四座，您当时是什么样的机缘巧合参加了这个展出，他们又有哪些硬性要求呢？ 那是在米兰举办的俄罗斯时装展，很多独联体国家的设计师都有申请参加，而哈萨克斯坦只有我一人。当时是大赛组委会联系到我的，他们看过我的作品，表示非常喜欢，并邀请我能参加这次展出，最终入围了13名设计师，我的作品获得了金奖。 -那您对未来还有什么打算？还会继续这样的设计风格么？ 我的设计主题是"游牧民族之魂"，我找到了自己的方向，所以我会坚持下去的，并且还会对我的设计进行更多的创新。这次我的选材可能是绸缎，但是下次我可以加入摇滚或者哥特风格，最重要的是我希望所有的作品不要偏离游牧这个主题。所以，衣服的风格可以有万千的变化，但是主题只有一个。我希望我能继续做我喜欢的事情，并能将哈萨克民族的特色发扬到世界各地，我想这就是我未来的打算。 （稿件来源：el.kz 网站）（编译：苏航）