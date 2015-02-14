乌克兰总统：和平协议面临巨大危险

哈通社阿斯塔纳2月14日电，据BBC报道，乌克兰总统波罗申科警告，结束该国东部地区战乱的停火协议面临"巨大危险"。

相关停火协议将于当地时间周六（2月14日）晚生效。 德法俄乌四国周四（2月12日）在白俄罗斯首都明斯克签署乌克兰停火协议之后一天，该国东部城市顿涅茨克和卢甘斯克再次出现炮火。 乌克兰总统波罗申科指责俄国在停火协议签署之后仍然"显著加大"攻势。 与此同时，美国表示对有关俄国向乌克兰东部运送重型武器的报道表示关切。 被亲俄武装占领的东涅茨克周六（2月14日）早上听到炮火声。 据信，几乎被叛军武装包围的顿涅茨克州战略要地德巴尔切夫周边继续发生激烈冲突。 BBC驻乌克兰首都基辅记者斯特恩说，停火协议即将生效之际，对协议难以实施的担忧越来越多。 有消息说，乌克兰东部周五（2月13日）爆发冲突，造成十几名平民丧生。 目前尚不清楚是哪一方开炮射击，但是乌克兰政府军和亲俄武装都指责对方以居民区为目标。 在明斯克达成停火协议的法、德、俄、乌四国领导人将于周末就此展开电话讨论。 联合国安理会也将于周日（2月15日）召开紧急会议讨论相关议题。 乌克兰国防部副部长米克海德表示，亲俄武装想要赶在停火协议生效之前在德巴尔切夫和重要港口城市马里乌波尔"升起自己的旗帜"。 在当地的记者们说，没有迹象显示冲突会停止。