马吉利斯呼吁纳扎尔巴耶夫总统支持举行非例行总统选举

哈通社阿斯塔纳2月18日电，（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）马吉利斯（议会下院）今日召开全体会议，审议通过了关于举行非例行总统选举的呼吁书，恳请纳扎尔巴耶夫总统支持举行非例行总统选举，并明确具体选举时间。

马吉利斯议长哈比波拉•贾克波夫表示，遵循宪法相关规定，我们向总统发出呼吁书，恳请总统支持民族和睦大会理事会提出的关于举行非例行总统选举的倡议。

贾克波夫议长宣读了呼吁书全文。呼吁书说，哈萨克斯坦民族和睦大会理事会日前提出提前举行总统选举的倡议。议会也收到了来自全国各类社会团体、选民们诸如此类的倡议。这一倡议得到国内各政党、社会团体、企业界、退伍老兵以及青年组织的支持。马吉利斯也支持这一倡议。

呼吁书指出，举行非例行总统选举的呼吁是由影响哈萨克斯坦的客观、地缘政治及外部政治因素决定的。世界正在发生的变化应引起我们的高度重视。为了应对这一切，我们应更加紧密地团结在纳扎尔巴耶夫总统的周围，为完成各项战略目标和任务而努力奋斗。举行非例行总统选举的号召得到议会全体议员的积极响应，因为目前全球所发生的一切要求我们集中精力应对可能要发生的各种危机，全心全意为经济发展服好务，我们全部的注意力、我们全部的感官和我们的整个身体都应为此做好准备。

呼吁书表示，马吉利斯全体议员坚信，本次非例行总统选举必将成为一次载入史册的重要选举，对进一步巩固国家基石意义重大。哈萨克斯坦2050发展战略和"光明大道"经济计划的全面实现必将得到充分保障。因为我们有赢得全国民众信任和拥戴的总统。另一方面今年举行非例行总统选举不与议会选举发生重叠，这有利于保障选举的质量，有利于国内政局稳定。鉴于上述原因，并根据宪法相关规定，我们恳请总统响应举行非例行总统选举的呼吁。（编译：林海）