美国宣布将准许出口武装无人机

哈通社阿斯塔纳2月18日电,据BBC报道,美国宣布将准许向一些友善和结盟国家出售无人驾驶武装飞机。

目前只有英国可以从美国购买武装无人机，其他国家只能买非武装无人机。 从美国购买无人机的国家必须签署协议，保证无人机只做军事用途，而且购机以后，美国也会审查购机国是否遵守了相关规定。 据认为，美国改变相关政策可能与中国向至少9个国家出口无人机有关。 美国国务院在新公布的政策中没有明确表示将考虑向哪些国家出口武装无人机，但是不具名的官员对美国媒体透露，过去曾向美国申请购买无人机的意大利和土耳其，他们的要求将得到重新考量。 美国国会议员还将考虑向沙特出口非武装无人机。 但是某些型号的无人机仍然会被禁止出口，除非是在特别情况下。这包括飞行距离到300公里和能载重500公斤的无人机。 武装无人机对美国反恐行动至关重要，包括刺杀基地和其他激进组织的目标，但因造成平民伤亡也受到批评。 美国是在对无人机问题进行了两年审评之后做出政策调整的。美国国务院说，将准许出口武装无人机，以确保无人机的使用是合法和负责任的。 国务院一位隐名官员对《华盛顿邮报》说，"无人机的技术已经成熟，让美国的盟国和伙伴国恰当的装备无人机，对美国是有利的。" 但是即便是向亲密的盟国出口无人机，美国国会内也有批评的声音，他们担心这牵涉到情报和人权问题。