奥巴马：美国不是在对抗伊斯兰教

哈通社阿斯塔纳2月19日电，据BBC报道，美国总统奥巴马在白宫主办的一场暴力恐怖问题研讨会上说，美国"并非在对抗伊斯兰教，而是那些曲解伊斯兰教的人"。

奥巴马说，世界各国必须合作对抗那些导人走向偏激的意识形态，并说像伊斯兰国（IS）和"基地"这些头号组织都不是宗教领袖，而是恐怖分子。 研讨会为期三天，有来自全球60个国家的各级领袖参与。 会议举行前不久，法国巴黎与丹麦哥本哈根先后发生了严重暴力袭击。巴黎市长伊达尔戈与英国内政大臣特蕾莎•梅等都是座上客。 BBC记者普勒特-厄舍在华盛顿报道说，白宫办这场会议的意念源于不久前发生在加拿大和 澳大利亚的暴力袭击。这两起案件的袭击者都是伊斯兰激进主义分子所为。 报道说，白宫在法国巴黎《查理周刊》袭击案发生后马上宣布召开这次会议，但白宫因为坚决拒绝将暴力极端主义与伊斯兰教挂钩而遭到非议责难。 不过，奥巴马也以同样坚决的立场说，否定恐怖主义具备任何宗教正当性正是对抗极端主义招募新血的重要手段。 奥巴马还说，世界各地都有穆斯林"认同"伊斯兰教正被西方价值观"玷污"的想法，继而容易受到极端思想影响，因此将伊斯兰国、"基地"组织与伊斯兰教相提并论是正中下怀。 但是，奥巴马说，这些人本身不一定支持伊斯兰国的残暴手段。"对于‘我们这些国家都誓死要打压穆斯林'的想法，各位穆斯林领袖应加倍努力驳斥。" 奥巴马同时还在《洛杉矶时报》撰文说，当人们因为碰到不公义和贪污腐败，认为他们无力改善生活和命运时，像"基地"和伊斯兰国这些组织就会对人们的激愤加以利用。 奥巴马写道，"世界必须给今天的年青人提供更好的（环境）"，"否定人权的政府正中极端分子下怀"。 奥巴马稍早前要求国会正式授权美军到叙利亚和伊拉克对伊斯兰国动武。目前美国只参与了多国部队从去年开始的空袭行动。