泰国禁止本国公民为外国人做代孕母亲

哈通社阿斯塔纳2月20日电，据BBC报道，泰国通过一项法律，禁止外国人以付费的方式寻找泰国女性为代孕母亲。

泰国这项法律是在去年两名代孕母亲案例引起争议之后做出的。 该法律还禁止使用代孕机构以及任何推销愿意为人待产妇女的广告。 去年，一名泰国代孕母亲所生的一名唐氏综合症的男婴遭到外国父母的拒领而引发争议。 当时，这名泰国代孕母亲生了两个孩子，一名健康的女婴和一名有智力问题的唐氏男婴，该对澳大利亚夫妇抱走了那名健康的女婴，但拒绝认领男婴。 此外，还有一名日本男性利用多名泰国代孕妈妈生了十几个孩子一事也引起人们对代孕的担忧。 其实，早在1997年泰国医学委员会就本来应该禁止商业性代孕行为。 但由于许多外国父母到泰国找代孕妈妈，使得泰国代孕业十分兴隆。 泰国政策制定者说，该法律旨在阻止泰国变成"世界的子宫"。 如果有人在泰国用商业方式使用代孕母亲的话，可能面临10年监禁的最高刑罚。 但并不是所有代孕都被禁止，如果已婚夫妇其中至少有一方是泰国人，他们可以使用代孕母亲，但却不允许付费。 同时，所有代孕母亲都必须是25岁以上。