奥斯卡颁奖典礼在即 花落谁家万众瞩目

哈通社阿斯塔纳2月23日电，据BBC报道，第87届奥斯卡金像奖颁奖典礼将在好莱坞杜比剧院举行，两大热门《鸟人》和《少年时代》 据悉将会争夺最佳影片奖。

由理查德•林克莱特执导的《少年时代》在过去数月都被认为是获得这个大奖的热门。该影片用同一套的演员班底横跨12年时间拍摄而成。 不过就在最近一段时间《鸟人》获得多个奖项，就在一天之前，《鸟人》击败《少年时代》获得了美国电影独立精神奖， 因此花落谁家令人期待。 影帝方面，落在《万物理论》中扮演霍金的埃迪•雷德梅和《鸟人》主演迈克尔•基顿身上成为人们关注的焦点，前者已将英国电影学院奖、美国演员工会奖、金 球奖剧情类等影帝揽入怀中，后者则是今年金球奖音乐喜剧类的最佳男主角。 影后方面，在《依然爱丽丝》里饰演老年痴呆大学教授的朱丽安•摩尔将会与《两天一夜》的玛丽昂•歌迪亚和《消失的爱人》的罗莎曼德•派克一较高下。 本届奥斯卡奖由尼尔•哈里斯担任主持，表演者包括詹妮弗•哈得森、嘎嘎小姐等人。 中国媒体称，黄圣依将作为本届颁奖礼上唯一的中国面孔登上红毯，和她搭档的是曾两获奥斯卡影帝的汤姆•汉克斯。 值得一提的是本届奥斯卡的保安据信是历届中最为严密的一次。1000名警察将会担任保安任务。 就在周四下午，在离颁奖地点不远的地方受到了恐怖爆炸威胁，但之后证实有假。