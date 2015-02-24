外媒：“一带一路”带来经济发展机遇 渐受沿线国青睐

哈通社阿斯塔纳2月24日电，据参考消息网23日报道，外媒称，建设"丝绸之路经济带"旨在通过陆路连接中国和欧洲，建立区域经济圈。中国将其与经由东南亚等地区的"海上丝绸之路"合称"一带一路"。

哈萨克斯坦希望成为中欧商路要冲

《日本经济新闻》2月21日发表题为《中哈之间开通定期货运铁路线》的文章称，连接中国江苏省连云港市和中亚哈萨克斯坦的定期货运铁路线25日将开通。该线是中国国家主席习近平提倡的"丝绸之路经济带"的组成部分。中国将扩大在拥有丰富自然资源、被俄罗斯视为势力范围的中亚的影响力。

"一带一路"途经地区处在中国与其最大贸易伙伴欧盟之间，中国希望确保对该地区的影响力，建立不受美国意向左右的广域经济圈。为了整备周边的基础设施，中国还设立了400亿美元规模的"丝路基金"。

哈萨克斯坦是连接欧洲与亚洲的陆路要冲，通过与世界第二大经济体中国走近，对俄罗斯进行牵制。该国希望通过定期货运铁路线扩大对中国的稀有金属、肥料、小麦等出口，从而强化经济基础。

2013年9月，哈萨克斯坦与中国签订协议，共同出资6.06亿元人民币在连云港的港湾内修建专用物流基地。中哈定期货运铁路专线直通该基地，基地已于2014年5月正式启用。

此前，选址连云港的外企远不如重庆多，今后连云港将利用其位于沿海、从港湾内有直通铁路线的优势来招商引资。经海路从日本和韩国等进口的汽车部件和电子零部件通过该线可以输往中亚和欧洲。

线路终点是哈萨克斯坦的阿拉木图，从起点连云港抵达阿拉木图需要10到15天。货物在阿拉木图重新装载后可运往欧洲。

马来西亚升级港口配合"海丝"建设

新加坡《联合早报》2月22日发表题为《配合中国海上丝绸之路建设 马六甲将打造国际港口》的文章称，马来西亚交通部长廖中莱指出，中国政府欢迎马来西亚在马六甲打造一座国际水平的港口，加强马中两国经济合作并配合中国海上丝绸之路建设。

他说，中国也认为，在甲州（马六甲州简称）打造一座国际港口，能够扮演重要角色，以落实中国的海上丝绸之路建设，发展区域经济。

他说，在马六甲打造可刺激马中经济活动的具备潜力的国际港口，包括游轮停泊的港口。

廖中莱说，根据专家统计，一个港口能带来经济7倍的成长，因此透过海上丝绸之路形成的商机，不只是马六甲港口，连槟城、巴生和关丹港口的周边地区，都有望获得全面的发展。

希腊总理高调传递积极信号

另外，英国广播公司网站2月21日发表题为《希腊总理冀参与海上丝绸之路 争取中方支持》的文章称，中国海军第十八批护航编队结束对希腊为期四天的正式访问，希腊总理齐普拉斯在19日晚高调登艇参加迎新春甲板招待会并发表讲话，或意在争取得到中国的支持。

齐普拉斯说："我们高度重视中国在希腊的投资项目，包括重要的中远比雷埃夫斯港项目，我们会为了两国的共同利益，支持并加强相关合作。"

他的这一表态，或许会给前景不确定的比雷埃夫斯港三号码头工程传递积极信号。

齐普拉斯还说，希腊将支持和参与中方提出的海上丝绸之路、中欧陆海快线建设计划，以便使希腊成为中国产品进入欧洲的主要门户。

此前有报道说，由于希腊不能执行获得救助计划的紧缩政策，将得不到欧盟、国际货币基金组织的资金救助，希腊将寻求中国和俄罗斯的援助。