纳扎尔巴耶夫总统发表致全体哈萨克斯坦人民的呼吁书

哈通社阿斯塔纳2月27日电，在哈萨克斯坦民族和睦大会提出举行非例行总统选举的倡议之际，纳扎尔巴耶夫总统25日发表致全体哈萨克斯坦人民的呼吁书。全文如下：

尊敬的哈萨克斯坦同胞们！

目前全国上下掀起了一场关于举行非例行总统选举的热烈讨论，社会各界对民族和睦大会提出的关于举行非例行总统选举的倡议表态积极，议会两院、各政党、社会组织对举行总统选举发表了意见。每天我都会收到来自全国各地的上百份信件。民众对举行非例行总统选举表现出极大地热情。

尊敬的同胞们！

民主力量"哈萨克斯坦2050"全民联盟对举行非例行总统选举表示坚决支持，该联盟联合了我国6个政党、18个社会组织、500个非政府组织。哈萨克斯坦民族和睦大会领导组织此次倡议活动。

连日来，企业界、劳动界、退伍老兵、大学生等社会各界人士纷纷致信总统府， 表示支持举行非例行总统选举，这充分说明国民参与政治的热情日益高涨，他们对祖国无比热爱、对国家的前途、命运无比关心和充满责任。借此机会向他们表示衷心感谢！

当前，哈萨克斯坦民众最关心什么？首先，我所收到的所有呼吁书都希望哈萨克斯坦在任何时候不受国内外各种不稳定因素影响，继续保持政局稳定、经济发展的良好局面。

其次，民众希望在世界经济持续出现疲软的今天，国家能够为他们的未来提供生活和就业保障，同时还希望各类社会保障资金能够按时足额发放。

再次，当今世界，国际地缘政治日益紧张，在此背景下，地缘政治紧张所造成的任何负面影响都会使越来越多的哈萨克斯坦人对国家安全产生担忧，因此，绝大多数国民希望我们所推行的多元平衡与务实的外交政策能够延续。民众所提出的上述问题并不是一些简单的问题，这需要实干，需要团队精神，需要全国人民齐心协力！我们所面临的任务十分艰巨，任重而道远。

日前我收到来自卡拉干达州尼娜阿列克塞娜•米萨琴科的信。她在信中写到："我每天都在用心祈祷上天保佑孩子们平安，祈福所有的人都能生活在和平的社会里，远离战争，没有灾害，没有人祸，希望我们的一生都平安喜乐。哈萨克斯坦人民已过上了幸福安康、风调雨顺、富足快乐的好日子，我的孙子们一个个像小树一样也在茁壮成长，这一切与您年复一年、日复一日地操劳密不可分。"谢谢您，尼娜阿列克塞娜！当然，一切成绩的取得不仅仅只是总统的功劳，更是全体国民齐心协力、共同奋斗的结果。因为，独立之初起，哈萨克斯坦民众就已牢牢树立了只有和平，只有合作包容方能携手共进的理念。就像人类不能失去空气和太阳，没有和平，一切都无从谈起。团结和稳定是哈萨克斯坦人民的历史选择，也是国家成功发展的基石。

尊敬的同胞们！

过去的23年里，我们在每一个发展阶段都制定了连贯的经济政策，正因为这些政策的循序推进，我们才取得了巨大的成就，我们的民族自豪感空前高涨，民族凝聚力也日益强大，民众对国家的发展前途充满信心。当下，哈萨克斯坦一步步走向富强，哈萨克大地到处呈现出一派社会和谐、人民安居乐业的景象。哈萨克斯坦金日雄鹰旗高高飘扬在哈萨克大地上空。每一个哈萨克斯坦人都为此而欢欣鼓舞，无比自豪。

全世界民族种类众多，有的民族人口上百、上千万，其中许多民族没有属于自己的国土，哪怕是鞋垫般大小。有的民族虽有国家，但政局混乱、社会动荡、人心涣散、民不聊生。

20多年来，我国经济建设和社会发展不断取得辉煌成就，我们在自豪和骄傲的同时，并不意味着就可以从此高枕无忧，把历史抛在脑后。记住历史，并不是背上历史的包袱，而是要以史为鉴，汲取教训，避免历史悲剧的重演。哈萨克民族宽厚、温和、豁达、理性，这一点是世人早已公认的。

日前我收到来自北哈州一位年过90岁老人的信。他在信中写道："上个世纪发生的重大历史事件仍在我的脑海里历历在目。社会有时前进，有时倒退，当今的人们可以说是生活在黄金年代，我们现在的生活如此美好，让人不得不去珍惜。边界得到巩固，所有的国家都是我们的朋友，我们还经常参与协调一些国际纠纷。对哈萨克民族来说，这样的好环境以前从未有过。"老人家言之有理，我对任何建议都很感兴趣，但前提必须对国家发展有利。对目前正在热议中的非例行总统选举，我同样持这种观点。

尊敬的同胞们！

从上次总统选举至今已4年有余，在这4年中，我们战胜了许多困难和挑战，同时，我也兑现了向国民作出的承诺。在全球经济发展持续乏力和原油价格急剧下跌的形势下，我们不得不对预算进行调整，同时我们出台了应对方案。我坚信，哈萨克斯坦一定会战胜目前所面临的一切困难，我们已做好应对危机所需的充分准备，同时我们还有来自民众强有力的支持，更为重要的是我们具有安定团结的良好社会环境。

下面，我想就选举谈谈个人的看法，今天我分别同议会两院议长、政府总理及宪法委员会主席举行了会谈，在此之前，宪法委员会就举行非例行总统选举做出了详细的法律解释。宪法委员会主席指出，2016年总统大选和议会选举重叠，宪法不允许事关国家大事的重要选举在同一时期举行。就这一问题目前有两种建议，一种是，提前举行总统选举；另一种是举行全民公投，延长总统任期。我认为两种方案都是可取的。但最佳的方案应该是在保障宪法和法律有效实施的前提下举行选举。为此，依照我国宪法第41条3-1款规定，我已签署2015年4月26日举行非例行总统选举的总统令。

总统选举是国家大事，必须符合法律规定，同时还要保证选举公正透明，不仅要组织国内观察员，同时还要邀请相当数量的国际观察员前来观摩选举。至于本人是否参选，我将于晚些时候做出决定。

尊敬的同胞们！面对复杂多变的国际经济形势和日益加剧的地缘政治局势，国家需要国民的团结一致，国家的兴旺或衰亡，每个普通人都有一份责任，只要全国人民一条心，再大的坎都能迈过去，社会才能稳步发展，国家也能实现既定的各项战略目标。

祝大家身体健康，家庭幸福！