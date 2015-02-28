14:54, 28 二月 2015 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫：民族和睦大会已成为照耀我国多民族社会凝聚力量奋勇前进的不灭灯塔
哈通社阿斯塔纳2月28日电，以"我的哈萨克斯坦"为主题的哈萨克斯坦民族和睦大会论坛今天在阿斯塔纳隆重举行。纳扎尔巴耶夫总统致贺词预祝论坛取得圆满成功。
纳扎尔巴耶夫说，哈萨克斯坦民族和睦大会是巩固和平与和谐、加深生活在我国各民族群众友谊的基石。追求梦想，离不开正确的方向，团结奋斗，更需要引领的力量，民族和睦大会在缔造灿烂的哈萨克斯坦文化、建设幅员辽阔的祖国、深化经济改革、维护政局稳定、巩固独立成果中发挥了重要的作用，为国家营造了平等、团结、互助、和谐的氛围，成为了照耀我国多民族社会凝聚力量、奋勇前进的不灭灯塔。
纳扎尔巴耶夫说，为了实现2050发展战略和"光明大道"经济计划提出的各项战略任务，民族和睦大会肩负着历史重任，经受着时代考验。今天的哈萨克斯坦，机遇和挑战前所未有，我们比任何时候都更接近国家富强繁荣的宏伟目标，也比任何时候都更需要全国各民族人民振奋精神、奋发有为。我坚信在实现这一宏伟目标的征程上，一个信仰坚定、坚强有力、具有强大号召力的民族和睦大会事业前程远大，必将大有作为！