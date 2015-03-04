以总理：谈判协议或给伊朗走向核弹铺路

哈通社阿斯塔纳3月4日电,据BBC报道，在有关伊朗核协议新一轮谈判开始之际，内塔尼亚胡周二（3日）中午在美国会参众两院联席会议发表演讲，力求阻拦美国牵头与伊朗达成核协议。

内塔尼亚胡警告说，目前正在讨论的伊朗核协议并没有起到阻挡的作用，而是有可能"为伊朗走向核弹铺路"。 美国总统奥巴马表示，内塔尼亚胡在美国国会的演说无新意。 奥巴马说，他没有观看内塔尼亚胡的讲话，但有看过他的讲稿，认为对方未能提供方法，阻止伊朗获得核武器。 本月22日，伊核问题六国及欧盟在日内瓦与伊朗举行新一轮伊核问题全面协议谈判。 在这敏感时期，以色列也将举行大选。 内塔尼亚胡强调，他不想干预美国国内政治。 他进入美国国会时，受到参众议员数分钟的掌声欢迎。他在演讲一开始，就表明自己无意发表政治演说，并感谢美国两党一直以来对以色列的支持。 他历数伊朗过去表现的对西方社会的敌意，强调伊朗始终把美国视为敌人，发展核武器的野心从来都没有消失过。 他把伊朗与伊斯兰国相提并论，称德黑兰是用另一种方式扩散反犹太仇恨。 他表示，犹太人无论如何都会保护自己，但也需要美国的支持。 在美国国会发表演讲之前，内塔尼亚胡已经表示，美国和以色列一致同意有必要阻止伊朗得到核武器，但是在如何达到这一目标的问题上有分歧。 内塔尼亚胡是应美国国会众议院议长约翰•博纳的邀请前往国会讲话，有关他的演讲邀请在美国引起争议，原因是没有按照惯例与白宫协商，也凸显内塔尼亚胡和美国总统奥巴马之间的紧张关系。 内塔尼亚胡表示，与美国的分歧是出于不同观点，华盛顿担心的是安全，而以色列必须担心生存问题。 星期一早些时候，美国国务卿克里说，美国接受的任何协议将使国际社会，尤其是以色列更为安全。美国驻联合国大使鲍尔说，美国和以色列的伙伴关系"超越政治"而且"将永远如此"。 与此同时，美国国务卿克里和伊朗外长扎里夫星期一就核问题进行更多谈判。谈判提出解除对伊朗经济的制裁，以换取德黑兰限制其核计划。 BBC中东事务编辑杰罗米•鲍恩说，本次内塔尼亚胡的美国之行是他最为艰难的一次，目的旨在说服美国国会尽一切可能阻止美国与伊朗就核计划的未来达成协议。 奥巴马政府批评内塔尼亚胡干涉美国政治，损害美国和以色列关系。 在以色列国内，内塔尼亚胡的反对者说，他此次美国之行旨在为两周后的选举夯实自己的地位。