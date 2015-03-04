纳扎尔巴耶夫要求检察机关加强对企业的司法保护

哈通社阿斯塔纳3月4日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日接见总检察长阿斯哈特•达吾勒巴耶夫，听取总检察院工作汇报。

达吾勒巴耶夫表示，检察机关已实现全国统一的案件侦查系统，这大大提高了检察机关办事效率，提升了破案率。与此同时，各地检察院已开展多项专项工作，加大了对财政预算的监督力度。

纳扎尔巴耶夫表示，在举行总统选举期间，司法监督部门务必保护选民的合法权利，全力保障选举顺利进行。

纳扎尔巴耶夫指出，在各项规划框架下，政府将从国家基金下拨高额资金，支持国民经济的持续发展。为此，检察机关要加大对下拨资金的监督力度，保障各项资金的合理利用。

纳扎尔巴耶夫总统强调，为改善国内经商环境，保障国内企业的快速发展，政府减少了各类检查的数量近6倍。为使国内商业健康发展，检察机关要加强对企业的司法保护，推动中小企业稳步发展。与此同时，检察机关还要保护企业职工的权益，保障员工工资的按时发放，避免出现拖欠员工工资等侵权行为。

纳扎尔巴耶夫还就各项工作向达吾勒巴耶夫下达了一系列具体工作任务。（编译：吴然）