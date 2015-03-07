美媒：土耳其总统奢侈 拥千套房间 饭前先验毒

哈通社阿斯塔纳3月7日电，据美国《纽约时报》网站消息，作为古代疑神疑鬼的国王和法老们的自我保护手段的一个现代翻版，土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安要在进食之前让人检查一下自己的食物--但不是让人试吃，而是在实验室中进行检测。

埃尔多安的医生杰夫代特•埃尔德尔近日披露，在首都安卡拉造价6亿美元、拥有1000个房间的奢华总统府内，至少有一个房间将用来设置特殊的食物分析实验室，以检测总统的膳食中是否含有可能被用作暗杀手段的放射性材料、毒物或某些类型的细菌。 埃尔德尔医生在土耳其《自由报》3日发表的一个采访中说："我们知道，暗杀已经不再需要通过武器来实施，而是可以利用被有毒物质污染的食物秘密实施。"他解释说，有5名专家每天值班14小时，对总统的食物进行可疑成分分析，确保他的全部营养需求得到满足。 报道称，自2014年8月从总理职位上退下来并成为土耳其首位通过直接选举产生的总统至今，埃尔多安一直面临对他奢侈生活的批评，反对者指责他是一个仿效古代皇帝穷奢极欲的日益独裁的领导人。他所居住的总统府是世界上规模最大的元首官邸之一，面积是美国白宫的大约30倍。 这些批评在今年1月变成了嘲弄，当时总统府为欢迎巴勒斯坦民族权力机构主席马哈茂德•阿巴斯，让16名身穿奥斯曼帝国风格全套铠甲，手执宝剑、长矛和盾牌的武士分列两旁。这一场景在社交媒体上被网友们讥讽为"奥斯曼马戏"。 报道称，在批评者看来，埃尔德尔医生关于总统食物安检手法的披露（他表示有些食物样本甚至被送到另一个城市的实验室进行检测）是埃尔多安生活奢侈的又一个例子，是一位政治强人在独揽大权10余年后自负性格的流露。