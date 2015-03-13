欧盟与中亚国家讨论安全合作

哈通社阿斯塔纳3月13日电，据文汇报援引国际文传电讯社12日报道，中亚五国哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦副外长11日在欧盟与中亚国家关于安全问题的第二次高级别对话中与欧盟代表就有关安全与移民领域的合作进行了讨论。

欧盟对外政策署副秘书长赫里伽•施密特担任会议主席。会方还邀请了阿富汗代表作为特殊客人出席。 与会各方就合作问题达成了协议。其中包括2015年春季在塔什干开设预防危险化学品、生物制剂、放射性物质及核材料非法贸易的区域性"先进经验中心"。 反恐怖主义和暴力极端主义专家将分别于3月和5月在布鲁塞尔和比什凯克进行会晤。欧盟方面支持中亚国家参与"先进经验中心"在阿布扎比进行的关于反暴力极端主义的活动。 各方同意在由欧盟拨款的修改后的"中亚边境管理计划"和"中亚毒品行动计划"框架内巩固边境管理与打击毒品非法流通的合作，加强关于"阿富汗北部边境管理计划"的相互协作。 安全问题高级别对话反映了欧盟与中亚国家在此领域加强对话与合作的共同关切。双方的首次对话于2013年在布鲁塞尔举行。