巴彦阿乌勒国家公园将成为巴甫洛达尔州最响亮的旅游名片

哈通社巴甫洛达尔3月13日电，记者从巴甫洛达尔州召开的商贸和旅游工作会议上获悉，巴彦阿乌勒国家公园将建成阿斯塔纳世博会期间巴甫洛达尔州最富盛名的旅游胜地。

据该州旅游部门负责人亚历山大•巴宾科介绍，州政府将以巴彦阿乌勒区旅游产业集群发展总体规划为基础，力争在世博会前完成这一目标。 据了解，巴彦阿乌勒国家公园是"阿斯塔纳旅游集群"发展规划的一部分，是巴甫洛达尔州重点推介的旅游胜地。"我们将通过阿斯塔纳世博会的成功举办，向全世界介绍巴彦阿乌勒国家公园，使之成为巴甫洛达尔州的标志。目前我们还有许多工作要做，佳斯拜湖的生态环境及旅游条件还有待改善，一些旅游项目的发展还比较滞后。因此，我们将重点在基础实施及相关行业的发展方面加大投入。例如促进人种学、历史和体育旅游的发展，以此大大增加游客数量，" 亚历山大•巴宾科介绍说。

据亚历山大•巴宾科介绍，巴彦阿乌勒旅游度假中心开发项目已纳入"光明大道"新经济计划开发项目规划。该州将以此为契机，一并完成佳斯拜湖周边旅游区的公路交通建设规划和输电线路建设等基础设施建设。 据悉，2014年夏季巴彦阿乌勒旅游度假中心的游客人数超过134000人，较2013年同期提高28％。（编译：流沙）