中国首富王健林：英国是最佳投资地点

哈通社阿斯塔纳3月13日电，据BBC报道，中国首富王健林在接受BBC采访时表示，他认为英国是全世界最佳投资地点。

中国地产大亨王健林说，英国是全球最开放的市场之一，在英国投资不需要受到像其它地方那样的严格审核。 王健林接受BBC商业事务记者岳琳达的采访时透露，他正在考虑对英国娱乐产业投资10亿美元（6.67亿英镑）。 此外，他还考虑收购一个英国或是意大利的足球俱乐部。 投资环境 王健林说，"我去过很多国家考察投资环境，但是我最欣赏英国市场。" "英国自由市场开放程度是全球最高的之一，不需要受到严格审查。" 王健林说，他对投资美国也很感兴趣，但是美国的外资委员会（Committee on Foreign Investment）负责审核外国投资，而且可以阻挡外国投资。 据福布斯杂志估计，旗下拥有大连万达集团的王健林财富总值高达242亿美元，超越阿里巴巴创办人马云成为中国首富。 遍及全球 王健林投资遍及世界各地，包括美国AMC连锁电影院，英国圣汐（Sunseeker）游艇公司，拥有国际足联世界杯电视转播权的瑞士体育行销公司InFront。 王健林透露，他过去一年里一直在洽谈在伦敦的投资，但最后未能实现，不过他仍然在寻找机会在英国投资10亿美元。 他说，已经有几家英国足球俱乐部与他洽谈收购，但是最终还是取决于收购价格。 他说他已经取得了马德里竞技俱乐部（Atletico Madrid）20%的股权。