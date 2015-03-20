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19:00, 20 三月 2015 | GMT +6
哈俄白三国元首参观纳扎尔巴耶夫中心
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哈通社阿斯塔纳3月20日电，据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科今天下午参观位于阿斯塔纳市的纳扎尔巴耶夫中心。
阿斯塔纳市学生代表向三国总统介绍了哈萨克斯坦和睦大会、"波拉沙克"奖学金运作情况和国家一些长远发展规划。
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