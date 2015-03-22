今天是哈萨克斯坦最主要的节日纳吾热孜节

哈通社阿斯塔纳3月22日电，今天是我国信仰伊斯兰教各民族人民传统节日纳吾热孜节。传统节日是哈萨克斯坦民族文化中的宝贵财富，是传统文化的驿站，是用来承载民族认同感，传承民族文化生命，增强民族凝聚力的载体，既有崇高神圣的精神信仰，又有丰富多彩的文化艺术，思想内涵非常深厚，群众基础非常广泛。实际上，纳吾热孜节已经是哈萨克斯坦传统文化的一个关键载体和重要基础。

纳吾热孜节也叫"撒拉哈特曼"节。从地中海到兴都库什山脉、从乌拉尔山到阿拉伯半岛,许多在信仰伊斯兰教前信仰萨满教、操突厥语的民族,都庆祝该节日。远古时期,信奉拜火教的国家和民族也纷纷庆祝纳吾热孜节。今天,包括伊朗、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、阿富汗和其他中亚国家及东亚一些地区都庆祝这一节日。在苏联时期，这一节日被视为带有宗教色彩的节日，因此被长期禁止。最后一次在哈萨克斯坦庆祝纳吾热孜节是1926年，90年代初才被恢复。2001年纳吾热孜节被确定为国家法定节日，2010年起，每逢纳吾热孜节全国放假3天。2009年纳吾热孜节被列入教科文组织《人类非物质文化遗产代表名录》，2010年，联合国宣布纳吾热孜节为国际性节日。

纳吾热孜意为"辞旧迎新",也可以解释为"新的一天"。"纳吾热孜"节的本质是强调人与自然的结合,因为纳吾热孜节是在"春分"这一天,日夜等长。从此以后,白天会变得越来越长,而夜晚则越来越短暂。对哈萨克人来说,纳吾热孜节象征着春回大地,万物复苏。

22日这一天，全国各地将以不同方式庆祝纳吾热孜节，各地广场、公园都会举行盛大的庆祝活动，不仅搭建大型舞台,表演歌舞,还将现场进行阿肯弹唱、知识竞赛、体育比赛等,并为贫困者、弱势群体进行募捐活动。这天，来自四面八方的人将聚集在广场四周,有做小生意的,有大中小企业的、有政府机构的、有带着自制的"纳吾热孜粥"请路人免费品尝的,老人的祝福、孩童的嬉戏、小伙的歌声、姑娘的欢笑,熙熙攘攘,热闹非凡。祝愿纳吾热孜节为哈萨克斯坦各民族友谊带来更加充满希望的前景。（编译：林海）