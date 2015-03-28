奥巴马与沙特国王通话：支持空袭也门胡塞武装

哈通社阿斯塔纳3月28日电 据中新网援引外媒28日报道，美国白宫当地时间27日称，美国总统奥巴马与沙特国王萨勒曼进行了通话，双方达成了维护也门地区和平稳定的意见，奥巴马称将向由沙特领导的多国空袭也门胡塞武装行动提供美方支持。

美国国家安全委员会发言人在一份声明中称，奥巴马与萨勒曼对实现也门地区稳定达成了一致意见，认为这是双方"共同目标"。 沙特阿拉伯3月26日率领多国部队对也门发动空袭。也门部级消息人士表示，空袭进行第二天，已造成39名平民死亡。 也门总统哈迪26日乘坐沙特飞机从亚丁抵达沙特首都利雅得，并于27日晚到达埃及沙姆沙伊赫参加阿拉伯国家联盟峰会。 27日，沙特军方发言人在战况通报会上说，在当天对也门胡塞武装的空袭中，沙特及盟国空军主要打击胡塞武装的防空系统，并切断其南北补给线。 胡塞武装长期盘踞在也门北部萨达省，2010年与也门政府签署停火协议，结束与政府军长达6年的武装冲突。去年9月，胡塞武装控制萨那。今年1月，胡塞武装与也门总统卫队发生冲突并占领总统府，之后软禁总统哈迪。2月，哈迪逃离萨那，前往亚丁并恢复行使总统职权。3月25日，胡塞武装大举进攻亚丁市。