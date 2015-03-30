吉专家：吉尔吉斯斯坦或动荡，但不会革命

哈通社阿斯塔纳3月30日电 中国环球网30日刊登一篇题为《艾森-乌苏巴列夫：吉尔吉斯斯坦或动荡，但不会革命》的文章，作者为吉尔吉斯斯坦"合理决策"分析中心主任艾森-乌苏巴列夫，文章由中国社科院世界历史所副研究员侯艾君译。以下为全文：

许多专家认为，从政治稳定的角度来说，吉尔吉斯斯坦乃是中亚最脆弱的国家，这是因为：该国曾经爆发两场"革命"，而且经过不断改革、重组，议会制不稳定、政府软弱。 吉尔吉斯斯坦发展议会制、保持多党制，可以向邻国宣示其民主制发展成就，但实践也表明：其议会制仍未成熟、其政治文化尚待形成，无法在议会框架内化解所有政治矛盾。但是，吉国政府采取有力措施致力于解决2015年国家面临的政治、法律和经济问题。例如，尽管反腐效果或许并不那么成功，但政府仍然试图解决问题，并定期发布工作报告。 从以往经验出发，吉国社会通常对春天到来很担忧：反对派日益活跃，可能爆发动荡。如果说，仅仅从反对派的活动来判断国内政治、经济形势，确实会产生一种印象，吉尔吉斯斯坦又将爆发"革命"。特别是：吉国即将加入关税同盟和欧亚经济联盟，届时吉国主要消费品和服务的价格都将大幅上涨。吉国政府提出，虽然物价上涨，但国民就业也会增加，外资进入会创造新的就业岗位，同时也为吉国打开市场，但是这些不会立即发生，还需要一个过程--尤其是，俄罗斯遭受西方制裁，面临经济危机。 鉴于此，加入关税同盟后带来的消极后果就成为反对派的重要依据，反对派主要代表前不久前往美国，与美国众议院议员及政府人士会晤，寻求支持。此外，新任美国驻吉大使一直是策划"颜色革命"的主要智囊。这些征兆表明协调行动挑动吉国动荡的可能性非常大。 反对派抱有巨大希望的另一个因素是：大量劳工从俄罗斯返回，为反对派发起骚乱提供了基本群众。反对派希望操纵反俄议题：指责吉国政府举措导致经济恶化，看起来似乎有机会，但是实际上得不到大规模支持；因为许多国民将前途与俄罗斯联系在一起。 因此，反对派只能寄希望于亲西方非政府组织、民族主义者、宗教极端主义者支持其抗议活动。但考虑到民族主义者在乌克兰事件中所发挥的作用，就有更多理由使吉国与俄罗斯靠近，寻求俄罗斯的支持，迫使吉国政府对非政府组织和极端组织加强约束。同时，反对派领导人受欢迎程度很低，虽然得到西方资助，其抗议活动将持续很久，但很难导致政权更迭。反对派不代表任何重大利益集团，也不能对现有权力分配造成分裂。可以判断：该国的政治动荡可能常态化存在；但并不会发生"革命"。