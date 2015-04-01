外媒：伊朗制裁结束后原油出口料激增 市场争夺战恐损及伊拉克

哈通社阿斯塔纳4月1日电 据路透社消息， 对伊朗制裁终结而可能带来该国原油出口飙升，将再度发动主要中东产油国对亚洲买家的新一轮争夺，而伊拉克在这场争夺中似乎最为脆弱。

这场激进的市场份额之争中最新的因素便是全球原油供给过剩和低油价，而且随着伊朗原油的进入，价格将进一步下滑，使得德黑兰的市占率之争面临更艰难局面。 一位海湾石油界消息人士称："没有需求就无法生产。任何市场都是有限的，而且海湾产油国和亚洲炼厂间还签有长期合约。" "在这种情况下很难想象伊朗原油能够抢走市占率，即便价格打折并在现货市场上卖出，但也是有限的。" 面对制裁，伊朗通过提供优惠的价格、便利的信贷和免运费以在市场中角逐，这让人想起伊拉克在萨达姆政府垮台后重新回到石油市场时采取的策略。但和老牌的石油出口巨头沙特相比，伊拉克处境显然更脆弱。 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)也下调了对亚洲原油出口价，其他OPEC国家伊拉克和科威特也跟随降价。 "每个国家都在追求市场份额，"伊拉克一位石油行业消息人士说。 "伊拉克正试图提高产量并获得更多市场份额，目前是处于劣势的国家之一。如果伊朗开始恢复生产，他们之间爆发某种形式的价格战几乎是不可避免的，"瑞典能源署(Swedish Energy Agency)供应安全资深顾问Samuel Ciszuk说。 "那些供应更稳定的出口国更受市场依赖，"他补充说，"海湾国家有着天然的优势，他们没必要像伊拉克和伊朗那样折价出售石油。" 国际谈判者仍在致力于敲定伊朗核计划协议的细节，但只会分阶段解除制裁几已成定局，甚至将部分恢复伊朗原油出口的时间至少推迟到2016年。 制裁已使得伊朗石油日出口量减半至仅有100万桶，2012年时为每日250万桶。 熟知伊朗石油政策的消息人士表示，伊朗石油出口下滑时，其他OPEC成员国则受益，趁机拿下更多市场份额，预计当制裁结束时，他们将会为伊朗腾出空间。 **中国和印度** 大型亚洲炼厂和一些习惯使用伊朗原油的业者认为，如果制裁解除，他们将会买进更多的伊朗原油。这些业者仍是伊朗的客户，只是采购量受到与制裁相关的物流、保险及外交因素所限制。 中国是伊拉克和伊朗原油的主要买家。 "如果他们就核议题达成共识...美国、西方松绑对伊朗石油销售的控制，那么我认为中国自伊朗进口的原油将会增加，"中石油副董事长兼总裁汪东进周四表示。 "如果果真如此，就从整个中东进口石油而言，中国会有更多的议价能力，"他表示。 但随着中国需求增长放缓及储油罐接近满载，伊朗供应量大幅增长的空间有限。 汪东进说，他预计今年来自伊朗的原油进口将与2014年基本持平。自去年以来，伊朗对华石油出口量一直维持在大约55万桶/天的制裁前水平。 伊朗石油部长本月稍早表示，制裁解除后该国准备将石油日出口量至多增加100万桶。但市场专家和OPEC海湾成员国的消息人士估计，在有条件地逐步解除对伊朗经济制裁后，六个月内日产量将仅增加20-60万桶，预计伊朗原油生产完全恢复要等到2016年下半年。 伊朗已经有超过2,000万桶的海上原油储量待售，并已在亚洲租赁原油储存设施。 印度国有炼油厂印度斯坦石油公司(HPCL)已表示，如果伊朗给出的条件更好，可用伊朗石油代替其通过法国道达尔Total(TOTF.PA)购买的部分伊拉克石油。 "我肯定会基于经济条件考虑伊朗石油。如果保持当前的条款和条件，我们可能就会买，"HPCL炼油部门主管B. K. Namdeo说。 印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)的炼油业务主管Vijay Joshi表示，"我们希望越来越多地购买伊朗重质油，因为这种油适用于我们炼厂的设施。"