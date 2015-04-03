土耳其去年经济增长未达标 通胀问题成头号大敌

哈通社阿斯塔纳4月3日电 据新华网报道，土耳其统计局3月31日公布的数据显示，2014年土耳其国内生产总值(GDP)增长2.9%，高于此前市场预期，但较政府经济增长目标仍有明显差距。

受美联储退出量化宽松、欧元区经济复苏缓慢、周边国家局势动荡、国内通货膨胀居高不下等因素影响，土耳其经济去年高开低走，前三季度增速分别为4.9%、2.3%、1.9%，第四季度经济回暖迹象明显，增速达2.6%。 2014年初，土政府设定全年经济增长目标为4%，之后向下调整为3.3%。 分析人士认为，去年土耳其经济增长主要得益于净出口和公共开支的增长。据土耳其统计局公布的数据，2014年土耳其出口增长3.8%，达到1576亿美元，创历史最高水平。同期由于黄金进口减少和国际原油价格大幅下跌，进口额下降3.8%。全年贸易逆差845亿美元，较2013年大幅缩减15.4%。去年，土耳其公共开支增长4.6%。

目前，通胀问题已成为土耳其经济面临的头号大敌。2014年土耳其通胀率达到8.17%，较2013年上升0.68个百分点，远高于土央行5%的中期通胀控制目标。通胀居高不下制约了土央行采取降低利率以刺激经济增长的政策手段，而经济增速放缓又对央行采取独立货币政策构成巨大压力。