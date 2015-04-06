纳扎尔巴耶夫：要大力支持农产品生产 减少进口产品市场份额

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫今日在总统府接见农业部长阿斯勒江•马梅特别科夫，听取农业部相关任务的落实情况和未来工作的计划安排，并详细了解春耕春播工作的进展情况。

马梅特别科夫表示，我国南部地区已经开始春耕春播工作，北方还在准备当中。政府为今年春耕春播工作共下拨600亿坚戈，各地已具备春耕春播工作所需所有条件，农机齐全，燃料补贴也已到位。 马梅特别科夫说，2014年，我国农产品进口首次同比下降6%，其中，从关税同盟国进口的农产品总额下降10%。总体上来说，我国每年进口的农产品总额为40亿美元，其中10美元的农产品是我国无法自产的。目前，农业部主要的工作任务之一就是大力开发我国的农产品生产潜力，力争减少进口，确保本土产品的销量。为此，农业部出台了各项扶持农业企业发展政策，其中包括减税政策。 纳扎尔巴耶夫指出，农业领域面临一系列新的挑战和任务。应尽快解决和完善农业企业的财政状况。农业领域企业应有效利用国家下拨的各项扶持资金，要做出实实在在的成绩。还需解决的一个重要问题就是，应大力支持农产品生产，力争减少进口农产品的市场份额。要加大对禽肉、香肠、苹果等进口农产品在国内的生产力度，推动农产品加工业的发展，提高国产产品的附加值。 纳扎尔巴耶夫指出，农业部要全力确保全国各地春耕春播工作的顺利进行。今年的土壤水分较充足，这有利于春耕工作。另一方面还要做好防洪工作，尤其是要做好北哈州、卡拉干达州以及阿克莫拉州等地防洪工作。 纳扎尔巴耶夫总统还向马梅特别科夫下达了一系列具体的工作任务。（编译：吴然）