中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:19, 08 四月 2015 | GMT +6

    德国反驳希腊二战赔偿要求

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳4月8日电 据路透社消息，德国副总理兼经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）周二称，希腊要求德国赔偿其2,787亿欧元二战损失是"愚蠢的"。德国反对党则表示，德国应就当初纳粹"强制贷款"向希腊进行赔偿。

    希腊副财长马达斯（Dimitris Mardas）周一提出前述赔偿要求。在希腊，许多人将撙节措施与高失业率归咎于希腊最大的债权国--德国。 加布里尔称希腊的赔偿要求"愚蠢"，并称希腊想通过挤压欧元区伙伴国来谋求些许转圜余地，以便其克服债务危机。 但他指出："这种余地绝对与二战或赔偿无关。" 德国希望就二战赔偿事宜摆明立场，德国官员曾表示，德国已履行相关义务，包括1960年向希腊支付了1.15亿德国马克。 德国财政部发言人周二称，德国政府的立场没有改变。 德国反驳希腊二战赔偿要求 哈通社阿斯塔纳4月8日电 据路透社消息，德国副总理兼经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）周二称，希腊要求德国赔偿其2,787亿欧元二战损失是"愚蠢的"。德国反对党则表示，德国应就当初纳粹"强制贷款"向希腊进行赔偿。 希腊副财长马达斯（Dimitris Mardas）周一提出前述赔偿要求。在希腊，许多人将撙节措施与高失业率归咎于希腊最大的债权国--德国。 加布里尔称希腊的赔偿要求"愚蠢"，并称希腊想通过挤压欧元区伙伴国来谋求些许转圜余地，以便其克服债务危机。 但他指出："这种余地绝对与二战或赔偿无关。" 德国希望就二战赔偿事宜摆明立场，德国官员曾表示，德国已履行相关义务，包括1960年向希腊支付了1.15亿德国马克。 德国财政部发言人周二称，德国政府的立场没有改变。

    标签:
    国际 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!